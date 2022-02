Studenter: – Stemningen er bedre, men det har vært krevende

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Hele 6 av 10 studenter mener at de har fått dårligere undervisning enn vanlig under pandemien. Det går fram av det ferske Studentbarometeret, som Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, NOKUT, står bak.

Over tretti tusen studenter fordelt på 39 høyskoler og universiteter har svart på hvordan koronatiden, med mye nettundervisning, har påvirket læringsmiljøet og undervisningen.

Blant hovedkonklusjonene er flere negative forhold:

Svært mange har ikke hatt egnede steder å jobbe med studiene hjemme

Kvaliteten på nettundervisningen oppleves som dårligere

En god del studenter har deltatt mindre i undervisningen

Nettundervisningen har vært mindre motiverende

Kristin Vinje i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen har forventninger til at studiestedene kommer raskt i gang med den fysiske undervisningen Foto: Nokut

I tillegg har nettundervisningen gått hardt ut over muligheten for praksis, feltarbeid, og laboratoriearbeid.

Dette legger nå et press på studiestedene om å komme i gang igjen med den fysiske undervisningen, sier administrerende direktør i NOKUT, Kristin Vinje.

– Det er en klar oppfordring til studiestedene fra myndighetene om å åpne som normalt, og da er det viktig at de faktisk gjør det når vi vet at studentene ønsker å komme tilbake.

Urolig for studentenes psyke

De to siste åra har vært preget av nettbasert undervisning, der mange har sittet alene på hybler og studert ved høyskoler og universiteter.

Det har gått utover muligheten for faglig og sosial omgang. Noe som kommer klart fram i svarene i Studentbarometeret.

Leder for Norsk studentorganisasjon, Tuva Todnem Lund, er urolig for den psykiske helsen til mange studenter som satt alene på hybelen og fikk nettbasert undervisning. Foto: Skjalg Bøhmer Vold / Skjalg Bøhmer Vold

Leder for Norsk studentorganisasjon, NSO, Tuva Todnem Lund, mener dette er noe studiestedene også må ta noe av ansvaret for.

– Når to tredeler av studentene mener de ikke har lært det de burde ha lært, så er det høye tall. Her håper jeg at institusjonene også tar seg selv i nakken; det at studentene opplever undervisningen som dårlig er et rødt flagg for studiestedene, sier hun.

Når den fysiske undervisningen igjen åpner, kan det bli krevende for en del å komme inn i miljøene. Det bekymrer også NSO-lederen.

– Jeg er mest bekymret for det psykososiale, og at de færreste har det nettverket de burde ha, både faglig og sosialt.

Leder for studentorganisasjonen Tekna, Marcus Steen Nitschke, sier til NRK at den digitale undervisningen gjøres bedre i fremtiden.

Ny leder i Tekna, Marcus Steen Nitschke, mener noe må skje med digital undervisning. Foto: Mikkel Moe

- Digital undervisning har enormt stort potensial for læringsutbytte, men den må være variert og interaktiv, og vi trenger forelesere med kompetanse innen digitale verktøy. Det er ikke rart studentene lærer mindre når man tvinger tradisjonell undervisning over på digitale plattformer, sier han.

Tilbake til normalen

I disse dager åpnes Norge opp igjen, og snart kan alle koronatiltak være borte i takt med at smittebølgen flater ut.

Det betyr også en klar forventning om at studiestedene åpner opp og kommer i gang med den fysiske undervisningen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Statsråd for forskning og høyere utdanning, Ola Borten Moe (Sp), synes ikke det er rart at studentene svarer som de gjør. Foto: Torstein Bøe

– Jeg tror de selv er veldig klar for det. Så er det er en veldig tydelig forventning fra regjeringen at man skal ha gode grunner for digital undervisning; da skal det være pedagogiske grunner for at det er den beste undervisningen, sier Borten Moe.

Men statsråden med ansvar for studentenes ve og vel er heller ikke overrasket over svarene i studiebarometeret.

– Vi har hatt to år der hele poenget har vært å redusere nærkontakt, og at det merkes når studentene skal gi tilbakemeldinger på alt fra hvordan de trives til læringsmiljøet de har hatt, det synes jeg ikke er merkelig i det hele tatt.

For en uke siden besluttet regjeringen å gi en engangssum på 170 millioner kroner som blant annet skal gå til sosiale tiltak for studenter på høyskoler og universiteter etter pandemien.

– Stemningen er i bedring

På Universitetet i Oslo går Helene Holter og Sanna Kristoffersen på litteraturvitenskap. Helene måtte studere over nett fra våren 2020 i et kollektiv med andre.

Tomme lesesaler og auditorier har preget koronatiden. Studenter rapporterer om manglende motivasjon og dårligere studieforhold på nett og hybel. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– Det var krevende, med mange forstyrrelser og jeg var redd for viruset, og det var ensomt. Jeg manglet det faglige fellesskapet som er viktig for å lære noe, sier Helene Holter.

Men siden i høst har det bare vært fysisk undervisning på dette studiet, og det merkes nå generelt at stemningen er i bedring på lesesalene, sier Sanna Kristoffersen.

– Jeg føler at den har tatt seg opp nå som det åpnes opp igjen. Man kan føle at folk er mer glade og ser mer lyst på framtiden kanskje.., at ting faktisk blir bedre. Som man faktisk tvilte på en periode.