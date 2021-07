Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ingvild Johnsen er student ved NTNU og har planlagt å ta neste semester i San Diego i USA. Hun har fått skoleplass, vaksine og ordnet forsikring.

– Det eneste jeg ikke får er et visumintervju i Oslo, sier Johnsen til NRK.

Det var universitetsavisene Khrono og Universitetsavisa som omtalte saken først.

Johnsen er én av 93 studenter ved NTNU som ikke får intervjutime hos den amerikanske ambassaden før studiestart.

Hun fikk time hos ambassaden 20. januar 2022. Omtrent en måned etter oppholdet i USA skal være over.

– Det er også en mulighet å skaffe meg et hastevisum, men det er usikkert om det blir godkjent, sier Johnsen.

Sluttet jobb for USA

En annen idé er å dra til Island for å ta visumintervjuet der. Da måtte hun i så fall betale for turen dit selv.

– Hele situasjonen er håpløs. Jeg har sagt opp jobben for å kunne dra til USA, og nå vet jeg ikke hva som skjer til høsten, sier Johnsen.

Koronatiden har preget studietiden til Johnsen. Det var kun hennes første semester i 2019 som ikke ble påvirket av koronaviruset og restriksjoner.

– Jeg skulle ønske at ambassaden kunne være mer fleksibel med studenter. Hvis det ikke kan være fysisk, burde det være noen alternativer, sier Johnsen.

Prioriterer ikke studenter

Den amerikanske ambassaden sier studenter blir nedprioritert i visumkøen på grunn av pandemien.

– Vi erkjenner problemene med visumkøen og jobber hardt for å få så mange intervjuer gjort som mulig, sier Selim Ariturk, pressekontakt ved den amerikanske ambassaden i en e-post til NRK.

Han sier amerikanske ambassader prioriterer tjenester til amerikanske statsborgere og kritiske personer.

Ettersom studenter ikke er sett på som kritiske personer og ambassaden tar imot færre besøkende, tar det lengre tid for studenter.

– Vi oppfordrer visumsøkere om å holde øye på ledige timer på nettet. Det er fremdeles mulig for studenter å få en time i august. Vi holder på legge til flere timer i juli og august, sier Ariturk.

– Utenfor vår kontroll

– Å holde muligheten for utveksling åpen i en pandemi medfører at NTNU og studentene må forholde seg til uforutsigbare forhold som dessverre er utenfor både studentenes og NTNUs kontroll, sier Anja Valberg, seksjonssjef i Internasjonal seksjon ved NTNU.

Hun sier at NTNU anbefaler alle som planlegger å tilbringe neste semester i utlandet å ha en reserveplan.

Johnsen har selv meldt seg på emner til høsten i tilfellet hun ikke kan dra til USA.

– Vi har vært i kontakt med den amerikanske ambassaden om situasjonen, men dette har ikke ført til avklaringer, opplyser Valberg.

Valberg sier norske studenter ikke er alene om å oppleve utfordringer knyttet til visumprosesser eller innreiseregelverk. Ambassader i andre land har lignende utfordringer.

– Vi har vært i kontakt med partneruniversiteter for å se hvordan de håndterer situasjonen. De rådene har blitt videreformidlet til studentene, sier Valberg.

Hun presiserer at Internasjonal seksjon holder studentene orientert om situasjonen knyttet til visumprosesser ved den amerikanske ambassaden.

Anja Valberg er seksjonssjef i Internasjonal seksjon ved NTNU. Hun sier det er viktig at studenter som skal på utveksling bør ha en reserveplan. Foto: Thomas Høstad / NTNU

Slik blir utveksling til høsten

I fjor høst avlyste universitetene utveksling både i og utenfor Europa. I vår kunne ikke studenter reise utenfor Europa, men kunne ha utveksling i Europa.

Til høsten er det ikke gjort noen kanselleringer verken i Europa eller utenfor.

Men flere universiteter i Norge har mottatt kanselleringer fra partneruniversiteter i utlandet.

– Det er hovedsakelig partnere utenfor Europa som har kansellert. Med en overvekt av kanselleringer fra Australia, sier Valberg.

Åpner opp for studenter fra utlandet

Det er også gode nyheter for utenlandske studenter som bestemmer seg for å tilbringe utvekslingen sin i Norge.

Fra 1. august får utenlandsstudenter unntak fra innreiserestriksjonene. Utenlandske studenter og elever med studieplass i Norge kan da reise inn i landet.

Det har vært omtrent umulig for utenlandske studenter å reise inn i landet siden regjeringen innførte strenge reiserestriksjoner 29. januar.

– Det var viktig for oss å avklare dette nå, slik at studenter og elever kan begynne å planlegge ankomsten sin, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i en pressemelding fra Regjeringen.

Han understreker at selv om det åpnes opp for at utenlandsstudenter kan komme i august, så må de fortsatt følge de reglene som gjelder for karantene og testing.

