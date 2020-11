Studenter fortviler over permitteringer - budsjettet går ikke opp

– Hvis det ikke kommer en økonomisk kompensasjon for oss nå, så må jeg hoppe av studiet. Det er forferdelig, men sant.

31-åringen studerer klesdesign på tredje året og drømmer om å starte opp for seg selv. Ved siden av studiene har hun jobbet deltid på et treningssenter. Inntekten fra deltidsjobben har vært nødvendig for å få budsjettet til å gå opp.

Da Oslo, natt til 10. november, strammet inn på korona- tiltakene, stengte også treningssentrene. For andre gang i år er Mari permittert, og igjen står hun uten inntekt.

– Budsjettet går ikke lenger opp. Jeg har faste utgifter på 13000 kroner i måneden og støtten fra Lånekassen er på 8500 kroner.

Får telefoner og mail fra fortvilte studenter

Norsk studentorganisasjonen mottar en rekke telefoner og mail fra studenter som er fortvilet over å ha blitt permitterte fra deltidsjobbene sine.

– De er veldig bekymret, sier nestleder i organisasjonen, Felipe Garcia.

Felipe Garcia, nestleder i Norsk studentforening forteller at det er mange fortvilte studenter. Foto: Norsk studentforening

Han lurer på hvordan studentene skal klare seg uten deltidsjobbene og frykter at flere faller fra studiene.

– Det er uholdbart. Nå må regjeringen ta grep.

Studenter som får støtte fra Lånekassen har ikke krav på dagpenger, og nå mener studentorganisasjonen at regjeringen må kompensere studentene. De viser til ordningen som ble innført da Norge stengte ned i mars.

I mars kom regjeringen med økonomiske tiltak for studentene. De som mistet arbeidsinntekt på grunn av koronakrisen fikk mulighet til å ta opp et ekstra lån på 26.000 kroner. 30 prosent av dette ble gjort om til stipend.

Vil ikke love bort penger

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) sier han er bekymret for studentene og følger situasjonen nøye, men noen ny utlysning vil han ikke komme med.

Statsråden følger nøye med på situasjonen nøye. Foto: KD

– Jeg kan ikke love det nå. Vi må se om smittetallene går ned, så vi kan gå tilbake til en litt mer normal situasjon. Målet er å sørge for at arbeidsplassene blir der, at bedriftene våre overlever en tøff periode, slik at det er jobb til f.eks studentene.

Kan ikke vente

Mari prøver nå å søke andre deltidsjobber, men det er stor konkurranse om jobbene. Hun forteller også at det er vanskelig å finne en jobb som lar seg kombinerer med studier på dagtid.

BSU- kontoen ble slankere ved forrige permitteringsrunde og nå er det ikke så mye igjen.

– Jeg håper at regjeringen kan komme med tiltak, sånn at jeg kan fortsette med det jeg elsker.