Studenter fortviler over dyr transport etter «Hans»

Ekstremværet «Hans» får store konsekvenser for trafikken i hele landet.

Flere veier og toglinjer er stengt. Enkelte steder er flytrafikken forsinket. Blant annet er tog på Bergensbanen innstilt.

I disse dager strømmer studenter til studentbyene for et nytt semester. Flere Bergen-studenter må nå ty til alternative – og dyre – løsninger.

– Det er vanvittig dyrt og upraktisk, sånn studentøkonomisk sett. Det er jo helt krise, sier Frøya Sjo Haglund (20).

Må bo på hotell

Når NRK snakker med Haglund tirsdag kveld, sitter hun på toget med samboer Fredrik Eikevik (22) på vei fra Drammen til Stavanger.

Det er motsatt vei av det de hadde planlagt.

Til vanlig bor og studerer de i Bergen. Denne uken har de besøkt familie på Sørlandet. Mandag skulle de ta Bergensbanen fra Drammen til studiebyen. Der venter semesterstart og gjøremål.

– Mens vi satt på toget fikk vi beskjed om at toget til Bergen var kansellert, og at det ikke blir satt opp alternativ transport, forteller Haglund.

Flere tog er innstilt som følge av ekstremværet «Hans». Foto: Frederik Ringnes / NTB

Neste tilgjengelige avgang var i 12-tiden tirsdag. Derfor måtte de ta ei natt på hotell i Drammen.

Da de stod opp tirsdag, var også denne avgangen innstilt. Så går turen til Stavanger. Der venter enda ei natt på hotell, før en buss tar dem hjem til Bergen onsdag morgen.

– Det blir 1300 for transport, og litt over 1500 per hotellnatt. Så litt over 4500 til sammen, sier Haglund, som må le litt når hun innser hvor mye det koster dem.

– Det er helt grusomt, legger hun til.

Nesten to døgn på reise

I stedet for å være i Bergen mandag kveld, er de ikke hjemme før 14-tiden onsdag. Da har Haglund og Eikevik vært på reise i nesten to døgn.

– Det tar for lang tid, rett og slett, og jeg er så sliten av å reise, sier Haglund.

Fredrik Eikevik og Frøya Sjo Haglund er lei av å være på reisefot. Når NRK prater med dem, sitter de på toget fra Drammen til Stavanger. Foto: Privat

De har kontaktet både forsikringsselskapet og Vy, som ikke dekker noen av utgiftene.

– Det er vel det verste uværet på 25 år, så jeg har forståelse for at det er vanskelig. Men jeg synes i det minste at Vy kunne gitt litt mer kompensasjon.

– Ganske ekstremt

– Det er veldig surt, sier Steffen Andre Pettersen (22) fra Mysen om å måtte betale tredobbel pris for reisen.

Han studerer ved datasikkerhetslinjen på Universitetet i Bergen (UiB).

Steffen Andre Pettersen fra Mysen forteller at hovedgata der så ut som et svømmebasseng etter uværet. Han må ut med nesten 3000 kroner for å komme seg til Bergen. Foto: Privat

Pettersen pleier å ta Bergensbanen fra Oslo når han skal hjemmefra til studiebyen. Vanligvis koster det ham fra 800–1000 kroner.

– Jeg pleier å ta tog, fordi jeg ofte har litt bagasje og ikke har så mye mot reisetiden og turen over. Men det ble jo litt problematisk nå, sier Pettersen til NRK.

Slik så det ut i Mysen mandag. Foto: Freddie Larsen

Han frykter forsinkelser og innstillinger på toglinjene. I og med at han har møter og jobb han må rekke i Bergen, har Pettersen bestilt seg flybillett i stedet for.

– Jeg har klart å få tak i et fly som går onsdag klokken 13, og fordi jeg har litt bagasje endte det opp med å koste 2900 kroner. Det synes jeg er ganske ekstremt.

Setter opp ekstra flyvninger

SAS setter torsdag opp ekstra flyvninger for å hjelpe på trafikkorkene flere steder.

– I lys av den krevende situasjonen med stengte hovedferdselsårer mellom Oslo og byene Bergen og Trondheim v.v, har SAS nå etablert ekstra kapasitet med ekstrafly, skriver selskapet i en pressemelding.

Torsdag 10. august er følgende avganger satt opp:

Oslo-Bergen klokken 18:00

Bergen-Oslo klokken 19:20

Oslo-Trondheim klokken 21:10

Trondheim-Oslo klokken 22:35

Knut Morten Johansen, kommunikasjonssjef i SAS, sier at priser i 3000-kronerssjiktet er normalen nå.

– Det er normal pris nå. Denne situasjonen er ekstremt presset i forhold til etterspørsel, og de ekstra flyvningene er også snart fulle. Billigere billetter får man der det er lavere etterspørsel, men nå er etterspørselen høy, sier Johansen til NRK.

Vy: – Skjønner frustrasjonen

Pressesjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy har forståelse for at det er surt for studentene å måtte ut med mye penger for når reisen kanselleres.

– Det gjelder ikke bare studenter, men jeg skjønner at de ofte er på et trangere budsjett enn folk i arbeid. Jeg skjønner frustrasjonen, sier han til NRK.

Pressesjef Åge-Christoffer Lundeby føler med studentene, men kan ikke gjøre mye for å hjelpe dem med kostnadene knyttet til uværet «Hans». Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Det er likevel lite Vy kan gjøre for å hjelpe.

– På grunn av ekstremvær, er det en unntaksbestemmelse i transportvilkårene som gjør at en del rettigheter bortfaller, blant annet alternativ transport og ekstraordinære utgifter som følge av at tog blir innstilt, sier Lundeby.

Tirsdag ettermiddag vet han ikke hvordan togtrafikken de neste dagene vil bli.

– Selvfølgelig føler vi med alle som ikke får reist. Vi har hundrevis av turister, massevis av studenter og mange på forretningsreise som ikke får gjort det de skal når banen er stengt. Det vi mest av alt ønsker er å kjøre tog, men da må banen være åpen.