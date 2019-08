Studenter bekymret over svak krone: – Kan medføre et enormt stress

– Når du lever i USA og er en forbruker med en svakere valuta å rutte med, føler du det på kroppen nesten hver dag. Så det er tøft.

Det sier William Nygaard (23), en av flere tusen nordmenn som hvert år reiser utenlands for å studere. Som landsleder for USA i studentorganisasjonen ANSA, kjenner han mange av dem som nå blir påvirket av at dollaren er dyrere enn på over tre år.

For studenter kan det bety dyrere skolepenger, dårligere botilbud, og mindre å rutte med i sosiale sammenhenger, tror han.

– Usikkerheten kan medføre et enormt stress. Studenter opplever allerede mye stress under utdanningen, og jeg tror dette kan være dråpen som får begeret til å renne over for noen få. Det kan prege hele utdanningen din, og være forskjellen mellom bestått og ikke bestått, sier Nygaard.

– Kronen er risikabel

Den svake kronen er hyppig diskutert i ANSA i disse dager. Og det er det gode grunner til.

Handelskrigen mellom USA og Kina eskalerte i forrige uke, da Donald Trump tok til Twitter for å melde at USA fra 1. september ilegger en ytterligere toll på 10 prosent på kinesiske varer til en verdi av 300 milliarder dollar.

Opptrappingen fikk umiddelbart markedene til å røre på seg. En rekke internasjonale børser og indekser falt markant.

Og den norske kronen er nå uvanlig svak, ifølge Ingvild Borgen Gjerde, valutaanalytiker i DNB Markets. Hun mener opptrappingen av handelskonflikten mellom USA og Kina påvirker den norske kronen på to måter.

Ingvild Borgen Gjerde, valutaanalytiker i DNB Markets, tror vi må belage oss på en fortsatt svak krone. Foto: Stig B. Fiksdal / DNB

– Oljeprisen har falt litt som følge av usikkerhet knyttet til global økonomi, og den generelle risikoappetitten, eller stemningen, i markedet har forverret seg. Kronen er en liten valuta som svinger mye, da er den per definisjon risikabel. Man ønsker ikke å sitte med risikable aktiva når det er usikkerhet, da selger man kroner og da svekker kronen seg, sier Gjerde.

Tirsdag morgen blir en amerikansk dollar omsatt for nesten ni norske kroner (8.90). For Euroen må man tirsdag ut med 9.98 kroner.

Tar opp ugunstige lån for å fullføre studier

Det kan altså svi i lommeboken til utenlandsreisende.

– Nordmenn flest merker det vel i form av at ferien blir dyrere. Når kronen faller i verdi, så blir det dyrere å dra på ferie, sier Gjerde.

For William Nygaard og andre studenter som bor i USA store deler av året, kan den svake kronen ha større konsekvenser. Alt fra bøker og måltider til bolig og skolepenger blir dyrere.

– Mange universiteter har skolepenger opp mot 40–50 000 dollar i året. Så når valutakursen flytter seg med bare ett eller to desimaler, kan det utgjøre tusenvis av dollar for oss, sier han.

William Nygaard er en av mange studenter som nå forbereder seg på å reise utenlands. Foto: Louise Thommessen / NRK

Lånekassen valutajusterer skolepenger, tilleggslån til skolepenger og tilleggsstipend hvis den norske kronen har styrket eller svekket seg med mer enn én prosent fra 1. april. Nygaard er likevel bekymret for at flere studenter tar opp ugunstige tilleggslån for å fullføre studiene.

– Jeg har hørt om flere norske studenter som sitter med skyhøy rente fra private amerikanske låneaktører, for å få presset igjennom en bachelor eller master i USA. Det er svært urovekkende.

– Må belage seg på en fortsatt svak krone

Lite tyder på at studentene som nå reiser over til USA får noe gratis i tiden som kommer. Ifølge Ingvild Borgen Gjerde er det å regne med at kronen vil holde seg svak fremover.

– At Norges Bank fortsetter å heve renta kan gi litt støtte, så kanskje vi skal litt sterkere fra nivåene vi er på nå, men vi må belage oss på en fortsatt svak krone.

Det kan være positivt for norsk økonomi, og spesielt eksportindustrien. Men til de som sliter med studentlivet under den svake kronen, har Nygaard følgende tips: