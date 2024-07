Saka kortfatta Vetle Vang skal studere i Oslo, men han har ikkje råd til å bu på hyblane studentskipnaden byggjer grunna høge leigeprisar.

Ifølgje SSB har matvareprisane auka betrakteleg, det tek mykje frå budsjettet til studentar.

Norskstudentorganinasjon (NSO) har laga eit studentbudsjett som viser at ein gjennomsnittleg student går 6634 kroner i underskot kvar månad om dei berre skal leve av studiestøtta.

NSO, Sosialistisk Ungdom og AUF vil auke studiestøtta og binde ho til grunnbeløpet i folketrygda.

Regjeringa har auka studiestøtta med 25 000 kroner frå 2021 til 2024 og meiner at studentlivet skal vere nøkternt.

Vetle planlegg å jobbe ved sida av studiane for å få endane til å møtast. Oppsummeringa er laga av ei KI-teneste frå OpenAi. Innhaldet er kvalitetssikra av NRKs journalistar før publisering.

«Her bygger vi 223 hjem for Oslo-studentene». Den raude plakaten er godt synleg på det splitter nye bygget på Vulkan i Oslo.

Det var her Vetle Vange (25) hadde ønske om å bu når han no skal bli student i Oslo.

Heilt til han såg prisen.

Ein eittromsleilegheit, på om lag 20 m², kostar 10.800 kr på Vulkan studenthus.

– For same pris kunne eg budd i to og ein halv månad der eg budde i Volda, seier Vange.

Med studiestøtte på nær 12.700 kroner, tek ikkje Vange seg råd til å bu her.

Det siste året har òg matvareprisane stige til vêrs. Når husleiga er betalt og maten kjøpt inn, er det ikkje mykje att av pengane.

Foto: Ola Hana / NRK

Går fleire tusen med underskot kvar månad

Om studentane berre skal leve av studiestøtta, vil dei gå 6634 kroner i underskot kvar månad, ifølgje Norsk studentorganisasjon (NSO).

NSO har laga eit budsjett der dei har kome fram til dette talet. No vil studentorganisasjonen saman med AUF og Sosialistisk Ungdom auke studiestøtta.

Dei ønskjer at støtta skal vere det same som grunnbeløpet i folketrygda.

NSOs budsjett 2024 2023 Endring (%) INNTEKTER PER MÅNED Studiestøtte 13 791 12 537 10,00 % UTGIFTER PER MÅNED Mat og drikke 4 455 4 190 6,32 % Klær og sko 1 000 935 6,95 % Personlig pleie 865 830 4,22 % Reise 537 511 5,09 % Andre dagligvarer (husholdning) 410 380 7,89 % Husholdningsart (husholdning) 580 550 5,45 % Mediebruk og fritid (husholdning) 2 440 2 160 12,96 % Møbler (husholdning) 540 520 3,85 % Leiepris 8 760 8 050 8,82 % Studieutgifter 838 813 3,08 % SUM 20 425 18 939 7,85 % Resultat -6 634 -6 402 3,62 % MED STUDIESTØTTE PÅ 1,5 G Studiestøtte 16 667 15 851 5,15 % Resultat -3 758 -3 088 21,70 % Ekspander/minimer faktaboks

– På den måten må ikkje studentar kjempe for å auke studiestøtta kvart einaste år, seier NSO-leiar Kaja Ingdal Hovdenak.

Leiar i Norsk studentorganisasjon. Foto: Ola Hana / NRK

Vetle har tidlegare studert journalistikk i Volda. Der betalte han 4200 kroner for å bu.

På spørsmål om studentar bør velje å studere utanfor storbyane, svarar Hovdenak at alle skal ha dei same moglegheita til å ta studiet dei sjølv ønskjer.

– Det skal ikkje vere ein sosial forskjell på kven som har råd til å bu i store byar, eller kven som må ein annan stad. Dessutan er nokre studiar berre i visse byar, seier Hovdenak.

Studentbudsjettet til NSO Kvart år lagar Norsk studentorganisasjon (NSO) eit studentbudsjett basert på tal frå SiFo og SSB.

Budsjettet har teke utgangspunk i ein heiltidstudent student mellom 20-30 år.

Den tenkte studenten har ikkje barn, er ikkje gravid og har ikkje bil.

Tala på husleige er henta frå SSB si leigemarknadundersøking.

Tala på matvareprisar og anna er henta frå referansjebudsjettet til SiFo.

Det er ikkje teke med alkohol- og tobakksutgifter eller uventa rekningar. Kjelde: NSO

– Bra å ha jobb ved sida av

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Ivar B. Prestbakmo (Sp), seier at regjeringa har auka studiestøtta.

Han fortel at støtta i studieåret 2024/2025 kjem til å bli 25.000 kroner meir enn i 2021.

– For oss har det vore viktig å styrkje studentøkonomien, og det er vi opptekne av å vidareføre.

Han seier at studentar må belage seg på å ha mindre å rutte med enn dei med fast inntekt.

Prestbakmo, statssekretær for forskings- og høgare utdanningsminister Oddmund Hoel. Foto: Fathia Mahmoud Farah / NRK

– Å vere student, slik var det før, og slik kjem det til å vere, inneber ein nøktern livsstil.

– Satsar regjeringa på heiltidsstudenten?

– Heiltidsstudenten har alltid vore slik at det inneber å jobbe ved sida av. Det er ikkje skadeleg, tvert imot. Det er bra å ha jobba ved sida av. Du får inntekt og erfaring som er viktig.

Inntil vidare skal Vange bu heime. Foto: Ola Hana / NRK

I Volda jobba Vange berre i sumrane. I Oslo er han førebudd på å jobbe ved sida av studiane òg.

Han er samd med NSO om å auke støtta.

Studentskipnaden i Oslo seier til NRK at det er forståeleg at Vange synest leigeprisen er stiv, men understrekar at dei har rimelegare bustadar.

Vange er framleis på bustadjakt, men inntil vidare skal han bu heime hjå foreldra.