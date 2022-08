– At vi som driver innenfor det offentlige helsevesenet må legge ned rehabiliteringsplasser fordi regjeringen ikke har gjort noe med strømprisene.

– Jeg har ikke ord.

Det sier fysioterapeut Bård Wiig Kongsjorden.

Han har jobbet som fysioterapeut i 20 år og har en klinikk i Gjerstad kommune i Agder.

Nå må han legge ned deler av behandlingstilbudet.

Begrunnelsen er dagens ekstremt høye strømpriser på over seks kroner per kilowattime.

– For pasientene sin del er det ikke greit, og det går utover utrolig mange. Det er tungt å måtte gjøre det, sier Kongsjorden.

Bård Kongsjorden forteller at reduseringen kan bli en psykisk belastning for pasienter. Foto: Tor Kristoffer Oveland Vimme

Psykisk belastning

Han og kollega Jan Henrik Trondal behandler 100–120 pasienter hver uke. Nå mister 88 av de behandlingstilbudet sitt.

Dermed mister blant annet kreftpasienter, hjertepasienter, slagpasienter, folk som har bytta hofter og kne sine rehabiliteringstilbud, forteller Kongsjorden.

Kommunedirektør i Gjestvang Torill Neset syns dette er svært leit.

– Vi synes det er svært leit at de voldsomme strømprisøkningene medfører store konsekvenser for det tilbudet fysioterapeutene kan gi til brukerne, sier hun.

Kongsjorden forteller videre at reduseringen ikke bare kan bli en fysisk belastning for pasienter, men også psykisk.

– Det medfører stor psykisk belastning å måtte gå med betydelig mer smerter. Vi har også eldre som ikke møter så mange andre i uke enn på våre grupper. Der møter de andre og kan være sosiale.

Nå mister pasientene dette.

Regner med strømregning på 50.000 kroner

Den siste tiden har strømutgiftene for rehabiliteringssenteret til Kongsjorden sett slik ut:

Strømutgifter for rehabiliteringssenteret År Strømutgifter pr. måned 2020 3.300 kr 2021 7.700 kr 2022 10.000 kr

Men det stopper ikke der.

Prognosene viser at han må regne med å få månedlige strømutgifter på 20.000–25.000 kroner i august, men desember ser enda verre ut.

Da er strømregningen stipulert til 35.000–50.000 kroner, sier Kongsjorden.

Det til tross for at klinikken har redusert strømforbruket med hele 60 prosent.

Bård Wiig Kongsjorden sier klinikken har redusert strømforbruket med hele 60 prosent Foto: Tor Kristoffer Oveland Vimme

– Vi har spart på alt vi kan spare på av strøm. Det hjelper lite med så store strømutgifter som vi har nå.

Kan ikke øke prisene

Forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund forstår fortvilelsen til klinikk-eierne, skriver hun i en pressemelding.

Hun er bekymret for at myndighetene likestiller avtalefysioterapeuter med andre næringsdrivende.

– Avtalefysioterapeuter har en driftsavtale med kommunen, og er dermed en del av den offentlige og kommunale helsetjenesten, sier Lund.

Hun sier at i det ordinære private næringsliv kan de fleste kompensere for økte utgifter med å øke prisene ovenfor kundene sine.

Det kan ikke en avtalefysioterapeut.

– Egenandeler er regulert av lovverket og et brudd på det vil kunne frata avtalefysioterapeuten både driftstilskuddet og i verste fall også autorisasjonen, sier Lund.

– Det er et veldig krevende arbeid

Næringslivsminister Jan Christian Vestre (Ap) har tidligere uttrykt skepsis til en strømstøtteordning for bedrifter.

– Jeg opplever det at det fleste har en sunn skepsis til sånne ordninger, fordi vi kan risikere negative effekter for norsk økonomi, sier Vestre.

Derfor tar det litt tid å få på plass en ordning. Næringslivsministeren forteller at det jobbes med tiltak til en strømstøtte som presenteres i september.

– Det er et veldig krevende arbeid, og vi vil ikke at situasjonen går fra vondt til verre for bedriftene, sier han.

Næringslivsminister Jan Christian Vestre (Ap) har tidligere uttrykt skepsis til en strømstøtteordning for bedrifter. Foto: Victoria Marie Nordahl / NRK

– Bruker vi for mye penger nå på å subsidiere et næringsliv som i utgangspunktet går veldig godt, så kan det bidra til en raskere renteoppgang, sier næringslivsministeren.

–Er det naturlig at noen bedrifter må gå konkurs?

– I en velfungerende blandingsøkonomi så er det sånn, men det er jo veldig lite hyggelig. Vi heier på alle som bygger Norge. Jeg vil at flest mulig bedrifter skal lykkes, så jeg har ikke lyst å si det, men økonomien vår er nå slik.