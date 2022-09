– Folk trenger mer forutsigbarhet og trygghet når det gjelder strømutgifter. Staten må ta en større del av strømregningen, sier administrerende direktør Morten Andreas Meyer i Huseiernes Landsforbund.

Mandag må regjeringen forklare for Stortinget hva den vil gjøre med strømkrisen og de høye prisene folk må betale. Fra september betaler staten 90 prosent av den gjennomsnittlige prisen på strømbørsen hver måned, når prisen overstiger 70 øre for hver kilowattime. De første 70 ørene må husholdningene dekke selv, pluss offentlige avgifter.

Men en utfordring med beregnede snitpriser er at de ikke godt nok fanger opp den faktiske prisen husholdningene betaler i de timene de bruker mest strøm, og prisene ofte er på det høyeste.

Huseierne mener at denne ordningen er for dårlig. For selv med dagens strømstøtte, kan strømutgiftene for mange likevel bli mer enn dobbelt så høye som nivået på prisene som har vært vanlig de siste årene.

VIL AT STATEN SKAL BETALE MER: Administrerende direktør Morten Andreas Meyer i Huseierne vil at staten skal ta hele strømregningen når prisen bikker 50 øre per kilowattime. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Derfor sender nå Huseierne brev til energikomiteen og finanskomiteen på Stortinget. Her ber Huseierne om at staten må betale 100 prosent av strømregningen over 50 øre per kilowattime.

I brevet skriver organisasjonen at en familie med to voksne og to barn kan få samlede strømutgifter inkludert nettleie og offentlige avgifter på 7500 kroner i januar måned, dersom snittprisen for hver kilowattime blir 10 kroner.

Til sammenligning var tilsvarende utgifter i perioden 2014–2019 for den samme familien 3100 kroner.

– Vi ber om at Stortinget samler seg om en ordning som innebærer en makspris på 50 øre, sier Meyer.

Meyer tror ikke at en makspris vil føre at husholdningene sparer mindre og at mer støtte vil føre til økt strømbruk.

– Folk skjønner hvor viktig det er å spare strøm, det handler vår egen lommebok, men også om solidaritet med Ukraina og resten av Europa. Dessuten må de fleste av oss spare det vi kan, og vi har det siste året måtte spare på strømmen. Dette vil ikke endres med en bedre kompensasjonsordning, påpeker Meyer.

Forslaget til Huseierne klinger godt i ørene til Fremskrittspartiets energipolitiske talsperson Marius Arion Nilsen. For Frp har foreslått det samme siden i fjor høst. Nå forventer Nilsen at regjeringen allerede på mandag kommer med nye forslag som gjør at flere vil greie å betale strømregningene.

– Spesielt med tanke på prognoser på strømprisene til vinteren kan vi få ekstreme priser, og da trenger vi en makspris på 50 øre for å få oss til å komme gjennom dette, sier Nilsen.

Men det kommer ikke til å bli vedtatt en ny lavere makspris på strøm, ifølge energipolitisk talsperson Geir Pollestad i regjeringspartiet Senterpartiet.

– Nå har vi fra september styrket ordningen slik at den dekker 90 prosent av det over 70 øre. Det ligger ikke an til noen styrking av støtte, jeg mener det er en god ordning, sier Pollestad.

