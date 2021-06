Striden mellom Russland og Ukraina fortsetter å prege EM-oppladningen

«Ære til Ukraina». «Ære til heltene».

Disse to tilsynelatende uskyldige slagordene skrevet på skjortene til det ukrainske fotballandslaget, er det som har satt følelsene i sving mellom nabolandene Russland og Ukraina, dagen før fotball-EM sparkes i gang over hele Europa.

Torsdag sa UEFA ja til at «Ære til Ukraina» kunne få stå på draktene, men at «Ære til heltene» må bort.

Ære til heltene tillater ikke UEFA kan stå på landslagsdraktene.

– Sporten er ikke en slagmark

Dette skjer etter at Russland har protestert mot det landet har kalt en politisering av fotball-EM.

En talsmann for det russiske fotballforbundet sa ifølge nyhetsbyrået AFP de ukrainske draktene fremdeles var «politiserte og skaper en farlig presidens».

Presstalskvinne i det russiske utenriksdepartementet Maria Zakharova skrev på sin konto på Telegram at «sporten ikke er en slagmark, men et sted for konkurranse. Hvis du blir en sportslig helt, så vil du også oppnå ære» skriver hun, men klar henvisning til de ukrainske slagordene.

Samlende sak

Men i Ukraina er de nye landslagsdraktene blitt saken som samler det ofte splittede land.

President Volodymyr Zelenskij har sendt ut bilder av seg selv med landslagsdrakten, der han roser dem som et viktig symbol for landet.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har tatt bilde av seg selv i den nye ukrainske landslagsdrakten. Foto: STR / AFP

Landslagsdrakten viser også risset av et kart der Krim-halvøyen er med, selv om denne delen av Ukraina i 2014 ble annektert av Russland, etter en omstridt folkeavstemning.

Dette kartet sier UEFA kan bli på draktene, men at altså «Ære til heltene» må bort, fordi det kan assosieres med militære slagord.

Fra russisk side er det også trukket fram at dette var slagord som ble brukt av ukrainske militære grupper under 2. verdenskrig som sloss sammen med Nazi-Tyskland.

Knyttet til konflikten fra 2014

Men i dagens Ukraina er dette begrep som først og fremst er knyttet til revolusjonen i 2014 og kampen mot russisk-støttede separatister øst i landet.

Ukraina spiller sin første mot Nederland i Amsterdam søndag.

Nederland er også sterkt berørt av konflikten i Ukraina etter nedskytingen av et fly på vei nettopp fra Amsterdam til Singapore 17. juli 2014.

Malaysian Airlines flight 17 ble skutt ned over Øst-Ukraina 17. juli 2014 Foto: MAXIM ZMEYEV / Reuters

193 av de 298 som omkom var fra Nederland, og etter alt å dømme var det pro-russiske separatister som stod bak nedskytingen, riktignok ved en feiltakelse.

Russland og Ukraina deltar begge i fotball-EM, men hører ikke til favorittene. De kan tidlig møtes i kvartfinale mot slutten av turneringen.