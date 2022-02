Strid om nytt fengsel: – Vi må ta vare på de grønne områdene i Groruddalen

Bredtveit fengsel er det foretrukne alternativet for et nytt fengsel i Oslo. Justisministeren uttalte nylig at det er det eneste reelle alternativet.

Det vil få konsekvenser. Det mener aksjonsgruppa Bevar Bredtvetskogen.

– Det blir tre ganger så stort som dagens fengsel. Da sier det seg selv at det får konsekvenser for skogen rundt, sier Caroline Ringstad Schultz, på vegne av aksjonsgruppa Bevar Bredtvetskogen.

I en rapport fra Statsbygg, hvor de ulike tomtene vurderes, pekes det på utfordringer og kostnadsdrivere ved bygging av et fengsel på Bredtveit:

Naturverdier og bruk av friområder medfører høyt konfliktnivå

Byggegrense mot vei begrenser

Rekkefølgekrav om gangbro over riksvei 4.

I tillegg er deler av kvinnefengselet i dag fredet, og det er begrensninger på hvor høyt man kan bygge.

Over 600 deltok i fakkeltog mot nytt fengsel. Foto: Bevar Bredtvedtskogen Foto: Bevar Bredtvedtskogen

Videre skriver Statsbygg, som har fått i oppdrag fra regjeringen å finne egnede tomter til et nytt Oslo fengsel, at utvidelse av dagens fengsel på Bredtveit har høy reguleringsrisiko.

Oslo kommune ønsker ikke fengselsutvidelser som beslaglegger grønnstruktur og med det strider med Groruddalssatsingen, står det i rapporten.

NRK har stilt en rekke spørsmål til byrådsleder Raymond Johansen om plasseringen av et nytt fengsel i Oslo. Han har foreløpig ingen kommentar til saken. Byrådslederen avventer justisministerens avgjørelse i saken.

Planlegger å bruke 53 mål

Statsbygg skriver i en e-post til NRK at et fengsel på Bredtveit vil beslaglegge noe areal som er i bruk som friområde.

I dag er ca. 20 mål i bruk som kvinnefengsel. Totalt planlegger de å bruke 53 mål, og mener det er mulig å ivareta viktige hensyn for lokalsamfunnet ved blant annet:

å begrense arealbeslaget

at hoveddelen av utvidet fengsel legges til de minst attraktive friområdene, nord for dagens fengsel.

Dagens kvinnefengsel er omringet av store grøntområder. Foto: Bevar Bredtvetskogen Foto: Bevar Bredtvetskogen

– For 214 mannsplasser + 50 kvinneplasser er det lagt til grunn at 53 mål brukes til fengsel og blir liggende innenfor ytre perimetersikring. I tillegg kommer arealer til parkering og lager utenfor gjerdene, skriver kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim.

214 plasser er vurdert av Kriminalomsorgsdirektoratet som for lite og gir ikke tilfredsstillende forhold for innsatte. Særlig med hensyn til uteareal, ifølge rapporten.

STATSBYGG: Hege Njaa Aschim i Statsbygg.

Aschim skriver videre at Justis- og beredskapsdepartementet har bedt Statsbygg vurdere en redusert versjon med 170 mannsplasser. En slik variant gir noe redusert areal. Dersom en slik løsning velges, vil de øvrige plassene etableres et annet sted. Mest sannsynlig utenfor Oslo.

– Oslo fengsel må finne en annen lokasjon

I Groruddalssatsingen (2017–2026) har kommunen satt seg mål for å bidra til forbedringer av områder der behovene er størst i hovedstaden.

Et av delmålene for Groruddalen er byutvikling og handler om at all planlagt utbygging skal bygge på innsikt i lokale behov og bidra til å øke områdenes attraktivitet.

– Det har vært målrettede tiltak for å bedre levekårene, men når man da bygger ned friområder så er det ikke i tråd med satsingen. Det er trangboddhet i Groruddalen og da reagerer vi på at man skal ta fra oss et så stort fellesområde, sier Schultz i aksjonsgruppa.

TAUS: Byrådsleder Raymond Johansen vil ikke kommentere saken. Foto: Eirin Tjoflot / NRK

Lokalt har det kommet mange reaksjoner på statens planer om et nytt fengsel i Bredtvetskogen. Avisa Oslo har tidligere omtalt at blant annet SV ønsker omkamp og vil ta saken til Stortinget.

– I Oslo Frp mener vi at justisministeren må be Statsbygg om å gå tilbake til tegnebrettet og finne fram til andre mulige tomter, hvor man ikke ødelegger for lokalbefolkningen ved å ta fra dem viktige rekreasjonsområder, skriver Fremskrittspartiets gruppeleder i Oslo, Anders Meeg-Bertnzen i et avisinnlegg i Avisa Groruddalen.

KVINNEFENGSEL: Bredtveit fengsel i dag er et rent kvinnefengsel. Deler av bygget er fredet. Foto: Heiko Junge / NTB

Også Senterpartiet i Oslo sier nei til Statsbyggs forslag om fengsel på Bredtveit. Det kommer frem i en uttalelse etter et nylig årsmøtevedtak. De vil ha et fengsel i Groruddalen, men på det de kaller «rett plass».

– Å bygge nytt Oslo fengsel på Bredtvet vil ødelegge det viktige grøntarealet i Bredtvetskogen og på Bredtvetjordene, samt belaste et veletablert boområde med trafikk.

James Stove Lorentzen i Høyres bystyregruppe sier det er problematisk å legge et fengsel til Bredtveit. Han mener det er særlig utfordrende på grunn av flere hensyn som krasjer.

– Det er problematisk hvis et nytt fengsel tar for store områder. Vi må ta hensyn til de grønne områdene i Groruddalen som må tas vare på. Det andre hensynet er innsatte, ansatte og soningsforhold. De hensynene krasjer og derfor mener vi at det må utredes mer før vi kan ta en avgjørelse.

