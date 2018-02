Strava-avsløringen: Forsvaret kontakter alle norske styrkesjefer i utlandet

Tirsdag avslørte NRK at soldater fra Norge, Danmark og USA utplassert i krigssoner har røpet identiteten sin ved å bruke treningsappen Strava.

Strava er en app der brukere kan loggføre og dele treningsrutene sine med andre brukere. I november publiserte Strava et kart som viser hvor aktiviteten til brukerne er størst.

I mange konflikt- og krigsherjede land er det stort sett bare militært personell som bruker Strava. Det har gjort at flere medier har avslørt militærbaser rundt om i verden ved å bruke kartet.

Strava har en såkalt flyby-funksjon. Den gjør at man kan se hvem som har trent i samme område som deg, på samme tid. Nettopp denne funksjonen benyttet NRK for å finne identiteten til personell fra en rekke land.

På få timer fant NRK treningsprofilene til 20 personer på militære baser i Irak og Afghanistan, blant dem en norsk soldat i Irak.

Forsvaret: – Får ikke konsekvenser for norsk soldat

Nå har Forsvaret sendt en presisering til alle norske styrkesjefer i utlandet, totalt 13 personer. Styrkesjefene skal bevisstgjøre norsk personell på at de må følge retningslinjene for bruk av applikasjoner med stedstjenester.

NORSKE STYRKESJEFER KONTAKTET: Pressetalsmann og major ved Forsvarets operative hovedkvarter, Brynjar Stordal, forteller at Forsvaret bevisstgjør soldater i utlandet på bruk av Strava. Foto: Mats Grimsæth / Forsvaret

Det bekrefter pressetalsmann og major ved Forsvarets operative hovedkvarter, Brynjar Stordal, til NRK.

Forsvaret vil ikke si hvilke retningslinjer som gjelder for militært personell på utenlandsoppdrag, men sier ulike regler gjelder for såkalt skjermet og ikke-skjermet personell.

– Brøt den norske soldaten i Irak retningslinjene da han registrerte treningsturen sin på Strava?

– Nei, han var ikke såkalt skjermet personell og har ikke brutt retningslinjene våre.

– Får dette noen konsekvenser for ham?

– Nei.

Stordal forteller at Forsvaret ikke har forbudt all bruk av treningsappen Strava for norske soldater på utenlandsoppdrag.

Pentagon: – Vi tar dette på alvor

I tillegg til soldater fra Norge, USA og Danmark har NRK også funnet identiteten til personer fra Frankrike, Nederland, Italia og Storbritannia som har oppholdt seg på militære baser i Afghanistan og Irak.

Identiteten til slikt personell er i mange tilfeller strengt hemmelig, blant annet i Afghanistan, der norske marinejegere veileder afghansk elitepoliti.

Også torsdag har NRK funnet identiteten til en rekke amerikanske soldater som nylig har tjenestegjort i Afghanistan.

NRK var onsdag i kontakt med det amerikanske forsvarsdepartementet, som viser til en uttalelse de har gitt i forbindelse med Strava-avsløringene.

Der opplyser de at departementet nå vil foreta en bred gjennomgang av om elektroniske enheter og apper som Strava kan føre med seg sikkerhetsrisikoer, ettersom de kan brukes til å spore trening til individer og avsløre baser.

– Vi tar dette på alvor og vi undersøker nå situasjonen for å stadfeste om det er nødvendig med ytterligere opplæring eller nye retningslinjer, sa Pentagon-talsmann Robert Manning på mandag.

PENTAGON: Det amerikanske forsvarsdepartementet, Pentagon, i Virginia i USA. Foto: Nyhetsspiller / REUTERS

Vil ikke kommentere britiske retningslinjer

Manning la til at amerikansk militærpersonell rådes til å ha på strenge personvernsettinger på sine apper, og at det i enkelte områder og under enkelte operasjoner er totalforbud mot trådløs teknologi for militærpersonell.

En talsperson i det britiske forsvarsdepartementet skriver i en e-post til NRK at de tar sikkerheten til personellet svært alvorlig, men at de ikke vil kommentere hvilke retningslinjer soldatene må forholde seg til.

Seniorrådgiver Karsten Friis leder forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Mandag sa han til NRK at det er svært viktig å holde identiteten til de som deltar i sensitive operasjoner skjult.

– Man er en del av en pågående konflikt og støtter en side ved å trene dem opp. Da er man et potensielt mål for motstandere, i dette tilfellet Taliban eller andre opprøre i Afghanistan og tilsvarende i Irak. Da er selvfølgelig hemmelighold veldig viktig.