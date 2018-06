Støttegruppe for Bashe Musse: – NRK har tolket ham i verste mening

Til NRK

Krever at innslag stoppes / endres

Jeg har fått tilsendt en oversettelse av et intervju jeg har gjort med somalisk TV, som gir et helt feilaktig bilde av hva jeg mener og har forsøkt å formidle i intervjuet. Når man leser oversettelsen, får man rett og slett inntrykk av at jeg mener det motsatte av det jeg mener. Et eksempel er «De ungdommene som har kommet tilbake vil ikke engang anmelde sine foreldre». På norsk framstår dette som jeg mener dette ikke er så alvorlig fordi de ikke har anmeldt foreldrene. Men mitt poeng er at det er synd at ungdommene ikke har anmeldt foreldrene, fordi det da blir vanskeligere å stille dem til ansvar.

Muligens kan jeg ha uttalt meg litt uklart på noen punkter, men hovedproblemet ligger i selve oversettelsen. Nyansene i det somaliske språket er store og det kan lett bli feil når det skal oversettes til norsk og motsatt. Det kan være jeg har brukt feil somaliske ord og det kan være at oversetteren har brukt feil norske ord. Men det viktigste er hva jeg faktisk mener – og det er kort oppsummert dette:

Jeg er sjokkert over det som kommer fram i NRK sin reportasje, men er glad for at det blir avslørt. Det er helt uakseptabelt at barn blir mishandlet på koranskoler i Somalia. Jeg har på sterkeste frarådet norsk-somaliske foreldre å sende sine barn til slike skoler i Somalia. Det har jeg også uttalt i et intervju med NRK. Det er synd, men forståelig, at ingen barn har anmeldt sine foreldre for det de har blitt utsatt for i Somalia. Dette gjør det vanskeligere å straffe foreldrene. Men jeg mener at ut fra det barna forteller, må norske myndigheter undersøke hva foreldrene, bevist eller ubevist, har utsatt barna sine for og stille dem til ansvar for dette. Hvis foreldrene opplever at barna deres ikke oppfører seg slik de bør, må de søke hjelp i Norge.

Til noen av enkeltutsagnede – slik de framstår i oversettelsen, her med forklaring på hva jeg har forsøkt å formidle:

«Barna forteller at de har blitt sendt til skoler der de har blitt bundet på hender og føtter, også blitt slått. Og barn klager veldig over at de har blitt mishandlet på denne måten. Som et medmenneske og som en somalisk person er det vanskelig å forstå at et somalisk barn har blitt bundet både på hendene og føttene også slått. Og i tillegg at voksne personer har byttet på å mishandle dette barnet. Det er vanskelig å forstå. Jeg kan ikke tro at det er sant. Men dette er det bildet som har blitt solgt til de norske. Og det er vanskelig for oss å si at dette ikke forekommer. Og det virker som media er ensidig. Jeg tror ikke at dette skjer.»

Mitt poeng er at det er helt uforståelig for meg at barn kan utsettes for noe slikt og at det er vanskelig å tro at foreldre kan ha vist hva de har utsatt barna for. Det er rett og slett ikke til å tro at dette kan være sant – selv om jeg tror på det barna og NRK forteller.

Det umulig å forstå at dette er sant. Men det er dette bildet som det nå fortelles om i Norge og det går ikke an å si at dette ikke forekommer. Det media forteller er helt entydig. Men jeg visste ikke at det skjedde.

«Men som du vet, i Norge er ikke barna bare ditt, staten eier også barnet sammen med deg. Mens i Somalia er det først og fremst gud også foreldrene som eier barnet.»

I Norge har foreldrene ansvaret for barna. Men myndighetene ivaretar barns interesser og foreldrene kan derfor ikke gjøre hva de vil med barna. I Somalia har man lett for se det som om det først og fremst gud som bestemmer over barna. Foreldrene følger derfor religionen og de religiøse ledernes ord, når de skal oppdra sine barn.

«Men det er viktig å at man stigmatiserer hele det somaliske folket. Det som forgår nå er at det tegnes et bildet av somaliere som om at deres kultur er negativ, at hele kulturen er dårlig.»

Det viktig at man ikke stigmatiserer hele det somaliske miljøet, selv om man tar disse saken på alvor. Det er ingen tvil om at det som kommer fram her gir et negativt bilde av den somaliske kulturen. Vi må derfor få fram at dette ikke er hele bildet. Somalisk kultur er først og fremst noe annet.

«Norge er en rettstat, det vil si at man dømmer personer som har gjort noe galt. De ungdommene som har kommet tilbake vil ikke engang anmelde sine foreldre. «Vi vil bare fortelle historien vår sier de». Det som skjer nå er at man skal undersøke om fortellingen er sann. Vi vet ikke hvor mange det gjelder men vi vet at de som klager eller forteller sin historie er veldig få. Men vi vet ikke antallet ennå.»

Norge er en rettstat der man må stå til ansvar for sine handlinger. Derfor er det synd, men forståelig, at ikke ungdommene som kommer tilbake vil anmelde foreldrene sine. Men det er viktig at myndighetene allikevel undersøker innholdet i fortellingene. Selv om det er få som står fram og forteller sin historie, vet vi ikke antallet det gjelder.

Jeg er opptatt av at disse foreldrene stilles til ansvar, særlig hvis de faktisk har vist hva de gjorde når de sendt barna sine til disse skolene i Somalia.

Oppsummert:

Oversettelsen og vinklingen på det oversendte manuset fra NRK, gir et totalt feil bilde av hva jeg mener om denne saken. Det framstår som jeg har forsvart at barn sendes til koranskoler i Somalia. Dette er faktisk det stikk motsatte av hva jeg har gjort. Jeg har tatt avstand fra det som fremkommer i NRK innslaget, oppfordret foreldre til å slutte å sende barna sine og tatt til orde for at norske myndigheter må straffeforfølge foreldre som har sendt sine barn til disse skolene.

Jeg ber derfor om at NRK ikke sender dette innslaget, eller tar ut alle oversettelser som framstiller det jeg har sagt på en feilaktig måte.

Med Vennlig hilsen

Barshe Musse /s/