Stortingspresidenten: Skjønner at mange er skuffet nå

– Jeg skjønner at mange er skuffet nå. Det er jeg også. Men man må følge de sikkerhetsrådene man får, sier Gharahkhani til NRK.

Han var invitert til å holde en appell under markeringen på Rådhusplassen i Oslo, men så gikk politiet ut og ba folk holde seg unna.

– Jeg vet at det var mange som hadde sett fram til å holde en slik solidaritetsmarkering. Det hadde vært et behov for å møtes og gi en klem til hverandre, fortsetter han.

Stortingspresidenten som i forrige uke var med å heise prideflagget utenfor Stortinget, understreker at pride som sådan ikke er avlyst.

– Det må være mulig å få til en markering om ikke så veldig lang tid. Det er viktig for meg å dele budskapet om at vi står sammen i sorgen og vise solidaritet med den skeive bevegelsen som nå har det veldig tøft og vanskelig, sier han.

Stortingspresident Masud Gharahkhani valgte å spille inn talen digitalt da det ble klart at han likevel ikke kunne holde pride-appell på Rådhusplassen mandag. Foto: Mats Rønning / NRK

Ut mot homohat

I stedet for en appell til et regnbuefarget folkehav på Rådhusplassen spilte stortingspresidenten inn talen digitalt og uten publikum i Eidsvoldsgalleriet på Stortinget.

Men budskapet han vil ha fram er tydelig: Det må tas et oppgjør med hat mot skeive i flere miljøer, ikke minst i kirker og moskeer.

– Trusler, vold, hatefulle ytringer og hets. Som samfunn har vi ansvar for å ta et oppgjør med dette. Det har også de religiøse miljøene, sier han.

Masud Gharahkhani overværer heisingen av prideflagget foran Stortinget 18. juni. Det var første gang flagget ble heist foran nasjonalforsamlingen. Foto: Mats Rønning / NRK

– I hvilke grupper møter vi dette hatet?

– Jeg tror det er mange forskjellige grupper. Men jeg ser at det er en cocktail av fake news, konspirasjonsteorier, hatefulle ytringer og hets. Da er det viktig at de religiøse miljøene bruker sine møteplasser og setter i gang holdningsendringer og sier det er viktig med pridemarkeringer.

– Hvorfor er det viktig at religiøse miljøer spesielt tar tak i dette?

– Religiøse samfunn er viktige møteplasser for mange mennesker. I likhet med skolene kan trossamfunnene spille en avgjørende rolle når det gjelder holdninger i det norske samfunnet, sier han og fortsetter:

– Selv er jeg muslim, og som muslimsk stortingspresident bidro jeg til en historisk markering i forrige uke ved å flagge med prideflagget. I 2019 deltok jeg også i prideparaden med min far og min sønn, nettopp for å vise at vi har et felles ansvar i frihetskampen i Norge.

Kjente dørvakten

Gharahkhanis foreldre flyktet med ham fra Iran til Norge da han selv var en liten gutt. På spørsmål om hva som gikk gjennom hodet hans da han fikk høre at gjerningsmannen også har bakgrunn fra Iran, svarer han som følger:

– Ondskap er ondskap og hat er hat. Det så vi også 22. juli og i forbindelse med angrepet mot moskeen i Bærum.

Islamsk Råd Norge sendte mandag ut en pressemelding der paraplyorganisasjonen fordømmer masseskytingen og fastslår at handlingene er fullstendig i strid med islamsk lære. Organisasjonen påpeker at få vet bedre enn muslimer hvordan det er å bli utsatt for stigmatisering, hatkriminalitet og terrorangrep.

– Vi har derfor stor empati med det skeive samfunnet. Homofile skal, i likhet med alle andre, føle seg trygge i Norge, skriver IRN.

Stortingspresidenten sier det er viktig å ta felles ansvar i kampen mot hets, også i religiøse miljøer. Og han forteller at han og familien kjenner dørvakten Saman, som hjalp mange av gjestene ved London pub, og selv har bakgrunn fra samme by i Iran som gjerningsmannen.

– Det viser at det var én mann som prøvde å drepe og én mann prøvde å hjelpe, og at det ikke er hvor du kommer fra, hudfarge eller religion som spiller en rolle. Ondskap er ondskap, sier han.

Erna Solberg: Utfordringer i flere miljøer

På spørsmål om han mener religiøse miljøer også må endre teologien sin, i møtet med skeive, svarer han som følger:

– Som muslim har jeg et ansvar for medmenneskelighet og nestekjærlighet. De skeives rettigheter er også en kamp jeg må ta. Vi må stille opp for hverandre i dette samfunnet.

Temaet om religiøse miljøers holdninger til seksuelle minoriteter ble også tema da Høyre-leder Erna Solberg oppsummerte det politiske halvåret på en pressekonferanse mandag.

Høyre-leder Erna Solberg og nestleder Henrik Asheim brukte mye tid på terrorangrepet da de oppsummerte det politiske halvåret mandag. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Det er utfordringer knyttet til dette både i muslimske og kristne miljøer. Vi har gått store skritt på femti år i Norge. Men mange kommer hit fra land hvor det fortsatt er kriminelt å være homofil, sa Solberg.

Hun slo fast at alle, uavhengig av egne politiske eller religiøse standpunkter, må respektere at det i Norge er lov å elske den man vil og velge sin egen partner.

– Hva er signalet ditt til religiøse miljøer som har et annet syn på homofilt ekteskap enn det som framføres under pride?

– At i Norge må man passe på at enhver ytring – også med respekt for at i Norge velger vi våre egne liv – ikke må bidra til hatytringer. I Norge kan folk leve de livene de vil, også deres egne medlemmer. Og de må passe på at det ikke ender i store brudd i familier, hvis noen velger å være homofile.

– Mener du menigheter og trossamfunn som forfekter et annet syn på homofili enn deg må endre teologi?

– Nei, teologien må være som den er, men de må ha respekt for at teologien ikke skal gå inn på andre menneskers rett til å gjøre valg. Teologi må dreie seg om hva du praktiserer i ditt liv, ikke hva du mener at andre skal praktisere. Din religionsfrihet stopper ved grensen til andre menneskers rett til også å ha frihet, sier Erna Solberg til NRK.

– Spekulasjoner

Zaniar Matapour (43) er siktet for drap, drapsforsøk og terror etter at han åpnet ild mot utestedene Per på hjørnet og London pub, som er populært blant skeive.

Hans kontakt med Arfan Bhatti og et ytterliggående islamistisk nettverk, og at skytingen fant sted under feiringen av pride, er blitt brukt til å underbygge påstander om at motivet kan være å finne i hat mot homofile og en ekstrem islamistisk ideologi.

Men forsvareren hans, advokat John Christian Elden, mener spekulasjoner rundt motivet kun er egnet til å skape frykt i befolkningen.

– Det er et objektivt faktum at angrepet ikke startet mot London eller pride, og at de drepte så langt jeg vet, ikke har med pride å gjøre. Om det til tross for dette er relevant å snakke om hat eller terror, må etterforskningen vise, skriver Elden i en tekstmelding til NTB mandag.

Hans klient har så langt nektet å la seg avhøre inntil politiet går med på hans krav om at et avhør skal filmes og publiseres offentlig uredigert. Han har derfor selv ikke gitt uttrykk for hva som var motivet.