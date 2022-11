– En leder må ikke undertrykke; må ikke slå sitt eget folk; må ikke drepe dem.

Det sa Masud Gharahkhani til det persiskspråklige nyhetsmediet Iran International i kveld. TV-kanalen har base i Storbritannia.

Han sikter til Den islamske republikkens brutale undertrykkelse av iranske demokratidemonstranter. Hittil er 277 bekreftet drept i de blodige demonstrasjonene.

– Det er nok nå

Gharahkhanis familie flyktet selv fra Den islamske republikken da han var fem år gammel.

Når han nå henvender seg til landets øverste leder, ayatolla Ali Khamenei, ber han ikke det iranske lederskapet om å moderere seg.

I stedet ber han dem gå av.

– Dere har styrt i 44 år. Det er nok nå, sier han.

Den islamske republikken er et diktatur som styres av islamske skriftlærde med ayatolla Ali Khamenei som øverste leder.

Ayatollaen kan underkjenne vedtak fattet av presidenten og har det avgjørende ordet i utformingen av innenriks- og utenrikspolitikken.

Ayatollah Ali Khamenei er Irans mektige leder. Foto: WANA NEWS AGENCY / Reuters

Går lenger enn de fleste

I alle år har dissidenter blitt hardt slått ned på.

Når Gharahkhani gir sin støtte til iranske demonstranter i kveld, er ikke det første gang.

Siden første protestuke i september har stortingspresidenten uttrykt støtte til demokratidemonstrantene i landet.

– Da jeg først så bildet av Mahsa Jina Amini i koma, kjente jeg at jeg måtte si noe. Jeg publiserte en video der jeg sa at jeg ønsket for iranere det samme demokratiske styresettet jeg selv lever i, sier han til Iran International.

På spørsmål fra NRK om hvordan norske myndigheter bør reagere, svarer han at han selv vil fortsette å gi demonstrantene en stemme.

– I mitt land Norge står vi opp for demokrati og menneskerettigheter.

Men i uttalelsene går han lengre enn andre toppolitikere, både i Norge og i verden.

Demonstrasjonene fortsetter

Selv om mange har fordømt det iranske regimets voldsbruk, er det få andre som har uttrykt at det iranske prestestyret bør erstattes med et demokratisk styre.

Gharahkhanis ord er imidlertid samstemte med alle demonstranter som ikke ser muligheter for reformer, og som derfor demonstrerer mot regimet i sin helhet.

I dag, som i ukene før, var det store demonstrasjoner i flere iranske byer.

Demonstranter som ropte slagord som "død over diktatoren" kjempet mot væpnede sikkerhetsstyrker.

På et tidspunkt slapp sikkerhetsstyrkene sjokkgranater på demonstrantene fra helikoptre.

Likevel avtok ikke demonstrasjonene. De fortsetter inn i natten.