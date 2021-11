I tillegg følger Økokrim med på saken, sier sjef for Økokrim Pål K. Lønseth til NRK.

– Økokrim følger naturligvis med på den informasjon som fremkommer i offentligheten rundt disse sakene, herunder informasjonen rundt stortingspresident Hansen.

Pål Lønseth, sjef for Økokrim Foto: Tore Linvollen

Lønseth er knapp i sin kommentar.

– Vi kommenterer normalt ikke slike enkeltsaker. Generelt kommenterer vi heller ikke enkeltsaker som vi har til etterforskning eller eventuelt kan komme til å etterforske. Sakene rundt pendlerboliger er nært knyttet til skattemessige forhold. Her som i andre saker som berører skattemessige forhold har vi en nær dialog med skattemyndighetene.

Mener Hansen ikke kan lede opprydning

Rødt ber Stortingets presidentskap om at stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) ikke skal lede opprydningen omkring Stortingets pendlerboliger.

– Så lenge det pågår en sak om at stortingspresidenten har utnyttet og potensielt brutt reglene på det groveste, er det helt uaktuelt at hun skal lede oppryddingen, sier Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen til NRK.

Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen Foto: Geir Bjarte Hjetland / NRK

Hansen leide hybel hos Trond Giske i Trondheim og fikk pendlerbolig, meldte Adresseavisen tidligere denne uken.

Samtidig eide Hansen et hus med ektemannen 29 kilometer unna Stortinget på Ski i Akershus. Grensen for å få pendlerbolig er 40 kilometer.

Tynnslitt tillit

Forsker ved Institutt for samfunnsforskning Dag Wollebæk sier torsdag til NRK at Eva Kristin Hansen må gå av som stortingspresident.

Han mener tilliten til norske politikere er truet etter flere avsløringer av brudd på reglene om pendlerboliger.

Rødt har ennå ikke konkludert om de mener at Hansen må trekke seg som stortingspresident, men også de er bekymret for tilliten.

– Tilliten er allerede tynnslitt av den informasjonen som er kommet fram, både om stortingspresidentens pendlerbolig og at mandatet for gjennomgangen er laget slik at det ikke vil omfatte hennes sak eller andre enkeltsaker.

Rødt er bekymret for at folk opplever at det er forskjell på stortingspolitikere og vanlige folk.

– Mange har NAV-skandalen friskt i minne, der syke og uføre ble hardt straffet uten en gang å ha gjort noe galt.