Stortingspresidenten om dataangrepet: – Et angrep på vårt demokrati

– Det er jo et angrep på vårt demokrati, og vi vet at Stortinget og politikere er i en veldig utsatt posisjon for trusler og angrep, og det er klart det er svært alvorlig, sier Tone W. Trøen.

Trøen er stortingspresident, og møter NRK i Eidsvollsgalleriet på Stortinget.

Tirsdag ble det kjent at Stortinget var blitt utsatt for et omfattende dataangrep. Ulike mengder data har blitt hentet ut, hovedsakelig fra representanter og ansattes e-postkontoer.

Uro blant ansatte og folkevalgte

Hendelsen har skapt uro blant både ansatte og folkevalgte, og flere er engstelige for at informasjon om dem er på avveie.

Trøen sier hun forstår at mange er bekymret. Hun kaller angrepet en viktig påminnelse

– I rollen som stortingspolitikere og folkevalgte er vi i en utsatt posisjon. Det vet vi, det viser også trusselvurderinger at vi er. Og det tror jeg veldig mange av oss er veldig bevisste på, og lever med i denne oppgaven.

– Denne typen angrep eller trusler kan jo bidra til at mange opplever det som vanskelig å være politiker, sier Trøen.

Les også: Riksrevisjonen frykter flere dataangrep

Stortinget ble tirsdag utsatt for et omfattende dataangrep. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

Ekstra utsatt for trusler og angrep

Trøen forteller at mange på Stortinget er bevisste på den ekstra trussel de er utsatt for.

– For det første er vi i kontakt med veldig mange mennesker, vi kan og vi skal påvirkes, og vi tar beslutninger.

– Vi står i spennet mellom tillit og tilgjengelighet, og trusler og sikkerhetsarbeid hele tiden. Og det gjør vi med stort alvor. Vi er veldig opptatt av å sikre at Stortinget kan være tilgjengelig og åpent som mulig, nettopp fordi vi er avhengige av at folk skal ha tilgang til politikerne, sier Trøen.

Stortingspresident Tone W. Trøen sier at mange politikere er bevisste på trusselen de er utsatt for.

– Hva rører seg på Stortinget etter dataangrepet

– E-post og alle andre plattformer som vi kommuniserer med hverandre på, og med omverdenen på, er arenaer hvor vi deler mye. Det kan være politisk strategi eller og annen type informasjon som vi ikke ønsker at noen andre skal se, sier Trøen.

NRK har de siste dagene snakket med representanter som sier de har skrevet e-poster, der de omtaler egen sjef mindre fordelaktige ordelag.

Undersøker skadeomfanget

Det ble iverksatt strakstiltak etter angrepet, og nå settes det i gang nye tiltak som nye retningslinjer for passord.

Stortingspresidenten sier de jobber med å ivareta de som er rammet, og at det pågår et omfattende analysearbeid for å undersøke skadeomfanget.

– Det er utrolig viktig at vi som institusjon ivaretar de som er rammet. Det er veldig lett å sette seg inn i den bekymringen og den følelsen det er for dem som er rammet. Som ikke vet helt hva det er som er hentet ut fra deres e-postkontoer. Men jeg har veldig stor tillit til at de får den bistanden de trenger nå. Og det pågår nå omfattende analysearbeid for å undersøke skadeomfanget, sier Trøen.

– Har du byttet passord?

– Ja, det har jeg. Jeg skifter passord når jeg får beskjed om det. Og nå gjorde jeg det, en ekstra gang.

Les også: Stortinget utsatt for omfattende dataangrep