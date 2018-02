Stortingspresident Olemic Thommessen (H) er i hardt vær, etter at Stortingets byggeprosjekt har gått på nok en gigantisk budsjettsprekk.

Stortingsdirektør Ida Børresen trakk seg forrige uke, da den nye overskridelsen på en halv milliard kroner ble kjent.

Og i vippepartiet KrF, sier Hans Fredrik Grøvan nå til NRK at Thommessen ikke har fulgt opp fjorårets stortingsvedtak «på en god måte.»

Vedtaket krevde at presidentskapet holder Stortinget løpende orientert om byggesaken og eventuelle nye budsjettsprik.

Presidenten mener han har fulgt opp

Men stortingspresidenten avviser denne kritikken.

– Jeg har fulgt opp vedtaket, gjennom innlegget jeg holdt i Stortinget 20. desember. Da baserte jeg meg på informasjonen vi satt på da, sier Thommessen til NRK.

Og den gang forelå det ifølge stortingspresidenten ingen informasjon om en ny budsjettsprekk.

– Men burde du ha fulgt opp prosessen bedre, og selv etterspurt informasjon i denne byggesaken?

– Vi hadde jo jevnlige rutiner overfor og via stortingsdirektøren. Det er direktøren som sitter i prosjektrådet, og som gir tilbakemeldinger til presidentskapet. Og vi har møter en gang i uken.

Forventet å få beskjed ved nye budsjettsprekker

– Har du da fulgt tett med hele veien, og etterspurt: Skjer det noe, kommer det noen nye budsjettsprekker?

– Vi har jo jevnlige rapporteringer om dette. Og det er jo en stor og vanskelig sak for Stortinget, så det er klart det har vært stor oppmerksomhet rundt det, sier Thommessen.

– Og jeg har hatt en klar forventning om at hvis det har vært noe nytt, så får jeg og resten av presidentskapet, den orienteringen som er nødvendig. Det har vi dessverre ikke fått, og det er dypt beklagelig.

– Hvor ligger da feilen?

– Nei, feilen når det gjelder kunnskapsstrømmen har jo ligget administrativt hos oss.

Forklarer seg onsdag

I den videre orienteringen om byggesaken, hadde presidentskapet tidligere planlagt et møte med finanskomiteen og de parlamentariske lederne i mars.

– Så fikk vi jo da for halvannen uke siden de nye informasjonene om de store overskridelsene som dessverre har dukket opp, sier Thommessen.

DYRERE OG DYRERE: Stortingets byggeprosjekt. Her Prinsens gate 26 i Oslo, som er fullstendig revet og gjenoppbygget bak fasaden. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Dermed ble møtet skjøvet frem til førstkommende onsdag.

– Og det er jo da begynnelsen på den orienteringen som Stortinget får.

KrF ikke fornøyd

Flere, blant annet Senterpartiet, har krevet at også Stortingspresidenten trekker seg etter den siste budsjettbomben.

KrF vil foreløpig ikke gå så langt – og avventer presidentskapets redegjørelse til uken.

KRITISK: Hans Fredrik Grøvan (KrF) Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix

Men stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan kommer likevel med skarp kritikk av presidentskapet.

– Jeg kan ikke se at byggeprosjektet er fulgt opp på en god måte, i tråd med det som var Stortingets vedtak i juni i fjor, sier Grøvan til NRK.

Medlemmet i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite mener informasjonen parlamentet fikk i desember, ga inntrykk av at prosjektet var på skinner.

– Den typen overskridelser som vi er vitne til her, kommer ikke over natta. Ikke hvis en følger et prosjekt tett.

Totalt har nå utbyggingsbudsjettet sprukket med over 1,1 milliard kroner.