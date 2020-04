Stortingspolitiker advarer mot å laste ned smitteapp

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Helsepolitisk talsperson i Frp, Åshild Bruun Gundersen, vil ikke laste ned regjeringen sin nye smitteapp, som varsler om du har vært i nærheten av en som er koronasmittet.

Nå advarer hun også alle andre mot å gjøre det.

– Alle mennesker som er opptatt av personvern bør være skeptiske til denne appen, sa hun i politisk kvarter fredag.

– Dette er en totalovervåkning av befolkningen

– Med denne appen gir du myndighetene tilgang til hvor du befinner deg, hvilke personer du snakker med, og hvor lenge du snakker med dem. Vi åpner altså for en overvåkning vi aldri har sett maken til.

ADVARER: Helsepolitisk talsperson i Frp, Åshild Bruun Gundersen, advarer alle som er opptatt av personvern mot å laste ned den nye smitteappen. Foto: Bjorn Inge Bergestuen

Bruun Gundersen presiserer at det ikke er den nye appen som skal revolusjonere muligheten for å få informasjon om du har vært i kontakt med person som har covid-19.

Det finnes det et system for, forteller Bruun Gundersen.

– Jeg vil advare sterkt mot å laste ned denne appen, i hvert fall før du har lest om alle innstillingene. Den tillater altså en total overvåkning, på linje med land vi ikke vil assosieres med.

– Hva er det du frykter styringsmaktene kan bruke informasjonen til?

– Jeg mistenker ikke regjeringen for å bruke informasjonen til annet enn smittesporing. Men jeg er bekymret for at informasjonen kan komme på avveie. Det har vi sett eksempler på flere ganger før, sier Bruun Gundersen.

Hun fortalte også om skepsisen overfor appen til tv2 torsdag.

Høie: – Skaper unødvendig frykt

Helse– og omsorgsminister Bent Høie mener Bruun Gundersen tar feil når hun sier appen overvåker befolkningen.

– Den type data vil bli kryptert og analysert uten at det er personifisert. Denne appen er viktig for å se hvordan de store folkemengdene beveger seg, og vurdere om de ulike smitteverntiltakene virker, eller om vi kan lette på tiltakene.

Høie understreker at appen ikke overvåker den enkelte,

– Ved å si det skaper man unødvendig frykt.

Han presiserer at han respekterer at Bruun Gundersen ikke vil laste end appen.

– Dette er helt frivillig. Men jeg reagerer på bruken av ord som overvåkning for å prøve å skremme andre fra å laste ned en app som en del av dugnaden. Det synes jeg ikke er greit.

UGREIT: Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener Helsepolitisk talsperson i Frp, Åshild Bruun Gundersen sprer unødvendig frykt. Foto: Ole Berg-Rusten / Ole Berg-Rusten

– Hvor mange mennesker er det som skal ha tilgang til informasjonen fra denne appen?

– Det er ingen som skal bruke personidentifiserbart informasjon, det er noen få personer i Folkehelseinstituttet som bruker krypteringsnøkkelen. Jeg har ikke antallet, men det er snakk om en eller to personer som har krypteringsnøkkelen – men den skal ikke bli brukt. Vi skal ikke ha data på personnivå og den enkeltes bevegelse er ikke interessant i denne sammenheng, sier Høie.

Han forteller at grunnen til at dataene lagres på et nasjonalt nivå er for å ha oversikt over hvordan smitten brer seg i Norge for å kunne lette på tiltak som kanskje ikke har effekt.

– Dette har enorm betydning for den enkeltes frihet, sier Høie.

Frivillig å laste ned

Folkehelseinstituttet håper flest mulig laster ned appen, og sier at over 50 prosent av Norges befolkning over 16 år må ta den i bruk, om den skal ha noen nytte.

Eksperter på personvern har vært skeptiske til at myndighetene skal samle inn opplysninger om hvor folk beveger seg til enhver tid.

Under torsdagens pressekonferanse understreket statsminister Erna Solberg (H) at det er frivillig å laste ned appen, og at hun selv kommer til å laste den ned.

Ifølge helse- og omsorgsminister Bent Høie er mange nordmenn positive til å bruke appen.

– Jeg tror mange av oss er åpne for å bruke digitale verktøy for spore smitten, og jeg tror mange av oss har tillit til at dataene bare brukes til å spore og stoppe smitte.

Ifølge en meningsmåling fra Ipsos er 64 prosent positive til å bruke appen. 16 prosent er negative.

Appen skal første testes i tre kommuner, deriblant i Drammen. Det er ikke kjent hvilke andre to kommuner som skal teste appen.

