Stortingsflertallet kommer til å vedta sterk kritikk mot Listhaug for Facebook-innlegget

Det ligger an til at stortingsflertallet kommer til å gå inn for et såkalt «daddelvedtak» – foreslått av SVs partileder Audun Lysbakken på vegne av opposisjonen – som lyder:

«Stortinget mener det er sterkt kritikkverdig at justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug offentlig har fremsatt uriktige og krenkende påstander knyttet til bekjempelse av terror i Norge.»

– Det er nødvendig med en skarp reaksjon fra Stortinget. På den måten viser Stortinget at statsråd Listhaug har passert en grense som vi ikke aksepterer. Og det er en veldig tydelig advarsel til regjeringen, sier Lysbakken til NRK.

Et daddelvedtak er den sterkeste formen for kritikk Stortinget kan rette mot en statsråd uten å erklære mistillit. Sist det skjedde, var da Anders Anundsen fikk sterk kritikk i saken om asylbarna for snart tre år siden.

– Listhaug evner ikke å se hva hun har gjort

Bakgrunnen er det mye omtalte facebookinnlegget Sylvi Listhaug publiserte før helgen, hvor hun skrev at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonal sikkerhet». Innlegger var illustrert med et bilde av krigere fra terrorgruppen Al Shabaab.

Facebookmeldingen har satt sinnene i kok – ikke bare blant dem som ble berørt av terroren på Utøya 22. juli 2011.

– At så mange partier er med på å fremme en så sterk kritikk, er et signal som regjeringen må lytte veldig nøye til, sier Lysbakken.

I går varslet Rødt-leder Bjørnar Moxness mistillit mot Listhaug. Nå har han samlet seg bak forslaget om den nest sterkeste reaksjonsformen. Senere samme kveld gikk statsminister Erna Solberg ut og beklaget innlegget på vegne av regjeringen.

– Jeg er veldig glad for at Solberg kom med en uforbeholden unnskyldning. Det trengte vi nå etter fem døgn, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til NRK.

– Men det store paradokset nå er at nå har Solberg ryddet opp, men den ansvarlige statsråden for dette innlegget har valgt å ikke beklage. Det viser at det er en statsråd som ikke evner å se realitetene i det hun har gjort i denne saken, sier Hareide, som også har sluttet seg til forslaget.

– Til forveksling lik konspirasjonsteoretikere

Lysbakken sier forslaget er et oppgjør med en oppførsel mot politiske motstandere som er langt over grensen for hva som er greit.

– Listhaug bruker en retorikk som er til forveksling lik det som de mest konspirasjonsteoretiske nettkrigerne på ytre høyre bruker. Det er ikke akseptabelt for en norsk statsråd, sier Lysbakken.

Forslaget leveres nå i morgentimene og blir vedtatt senere i dag.

– Hele opposisjonen står bak og det utgjør et flertall i Stortinget. Så det er et signal regjeringen gjør klokt i å lytte veldig nøye til, sier Lysbakken.

