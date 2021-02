Stortingets visepresident bruker temperaturen på hytta som argument mot klimaendringene

På sin Facebook-side skriver Stortingets visepresident Morten Wold (Frp) følgende:

Hei, MDG og andre klimafantaster.

Fra Hemsedal rapporterer gode Tor Grøthe følgende: Da jeg kom inn døra for tre timer siden var det 27,5 kuldegrader ute.»

Og videre: «Disse klimaendringene er håpløse, tror vi får en av de kaldeste januarmåneder noensinne her oppe.»

Passer ikke inn i skremmebildet, dette? Hjelper det om vi betaler enda mer i avgifter?

Jeg kjører dieselbil, fyrer med bjørkeved, varmepumpe og varmekabler – og lengter til sommer og sol. Nyt helgen – varm eller kald.

Det er ikke første gang Frp-politikeren fyrer av en kraftsalve om klima.

I 2015 skrev Wold på Facebook: «Klimabløffen fortsetter. Vi betaler milliarder av kroner for at venstresiden skal få sin miljøpolitiske orgasme. Jorden klarer seg selv.»

Samtidig lenket han til en værsak i VG om at det enkelte steder i fjellet fortsatt lå godt med snø. Saken ble omtalt av DN.

Vær og klima er ulike ting

Klimaforskerne vil gjerne fortelle om forskjellen mellom vær og klima. Slik henger det sammen, forklarer Steffen Kallbekken ved Cicero, Senter for klimaforskning:

– Været er det du observerer når du kikker ut av vinduet hver dag. Klima er hvordan været fordeler seg over en lang periode, ofte regnet som et snitt over 30 år. Enkelthendelser kan aldri bevise eller motbevise klimaendringer. Kun systematiske observasjoner over lang tid kan bekrefte om klimaet er i endring.

Tore Furevik er direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning og professor i oseanografi ved Geofysisk institutt, UiB. Foto: Sindre Skrede / NRK

Klimaforsker Tore Furevik, ved Bjerknessenteret og Universitetet i Bergen, vet ikke om han skal le eller gråte:

– Når norske stortingspolitikere bruker tilfeldige værsituasjoner til å så tvil om global oppvarming, er det mange som trekker på smilebåndet. Men det gir også grunn til å spørre seg hvor mye annen vitenskap som fornektes av dem som er valgt til å styre landet vårt.

De seks siste årene har vært de varmeste målt noensinne. Men selv om det blir stadig varmere og våtere i Norge, vil vi selvsagt ha vær også i fremtiden, forklarer Furevik.

Edward Hawkins er klimaforsker kjent for sin grafikk som skildrer global oppvarming, spesielt for generelle målgrupper. Bildet viser global oppvarming i farger. Hver stripe er ett år, fra 1850 til 2018. Foto: Edward Hawkin

Bruker venstresidens argumenter mot dem

Men det er ikke forskningen han er ute etter, kontrer Wold. Det er MDG-politikken.

– Jeg har ingen problemer med å lytte til forskningen som sier vi globalt må redusere utslippene. Men da er nettopp poenget mitt at løsningene ligger globalt.

Løsningen ligger ikke i MDG-politikk med særnorske avgifter og forbud. De bare flytter norske utslipp og arbeidsplasser ut av landet, mener Wold.

Frp-politikeren mener han bare viser hvor urimelig debatten blir, hvis man gjør det han karakteriserer som venstresidens politikk: Tar en varm sommerdag til inntekt for radikal politikk som truer norsk velferd.

Hverken Frp sentralt eller FPU ville kommentere uttalelsene fra Wold overfor NRK.

Bakvendtland

Det er nettopp slike uttalelser som gjør at ungdommen er bekymret for fremtiden, mener stortingskandidat fra Agder MDG, Oda Pettersen.

– På grunn av politikere som Wold er Norge på vei til å bli et klimapolitisk bakvendtland. USA vil slutte å lete etter olje og gass. EU vil kvitte seg med fossil energi innen 2030. Norge risikerer å henge etter hvis vi ikke setter i gang den grønne omstillingen nå. Når vi fortsetter å lete etter mer olje, har ikke det bare konsekvenser for klimakrisen, det er også å gamble med fremtidens arbeidsplasser, sier hun.

Ifølge MDG burde Norge gå foran i klimakampen, fordi vi er rikere enn de fleste andre land. Og fordi alle land må kutte i sine utslipp.

Oda Sofie Pettersen er stortingskandidat for Agder MDG.

AUF-leder Astrid Hoem kaller visepresidentens uttalelser for «kleint og sterkt bekymringsverdig».

– Man kunne kanskje ledd dette bort. Men når vi vet at Høyre-regjeringen er avhengig av Frps støtte, så viser dette at det er en mildt sagt dårlig idé å ha klimafornektere med på laget til å styre landet.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) mener Wold bør piffe opp argumentasjonen sin.

– Morten Wold har blitt litt slapp i det siste. Tidligere kunne han slå rundt seg med miljøpolitiske orgasmer om klimakrisen. Nå er det værmeldinger fra fjellet.