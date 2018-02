Stortinget vil ikke forby omskjæring av gutter

Da Stortinget behandlet rituell omskjæring av gutter i 2014 foreslo Senterpartiet at man skulle innføre en aldersgrense på 18 år for å gjennomføre inngrepet.

Forslaget ble forkastet med 100 mot fire stemmer.

Rituell omskjæring av gutter Ekspandér faktaboks Omskjæring av menn er beskrevet tilbake til år 4300 før Kr.

Rituell omskjæring av gutter er et kirurgisk inngrep hvor forhud rundt penis fjernes helt eller delvis, og hvor formålet er religiøst begrunnet.

Det foreligger ingen medisinsk indikasjon for rituell omskjæring.

Rituell omskjæring av gutter regnes ikke som helsehjelp, men helsepersonell som utfører inngrepet vil som hovedregel være underlagt helselovgivningen.

I jødedommen er det vanlig at omskjæringen skjer på barnets åttende levedag, mens muslimer foretar omskjæringen på forskjellige alderstrinn.

Det er forbudt med omskjæring av jenter i Norge. (Kilder: Store medisinske leksikon og Helsedirektoratet)

Nå behandler Alltinget på Island et lovforslag som vil forby omskjæring av gutter, og flere partier på Stortinget i Norge vurderer å gå inn for aldersgrense. Flertallet holder imidlertid fast ved vedtaket fra 2014.

Ap: – Ingen planer om å løfte saken

Sveinung Stensland sier Høyre ikke har planer om å ta opp rituell omskjæring av gutter på nytt. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Ingvild Kjerkol sier Arbeiderpartiet ikke kommer til å løfte rituell omskjæring av gutter inn på Stortinget. Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Både helsepolitisk talsperson Sveinung Stensland i Høyre og Ingvild Kjerkol i Arbeiderpartiet, som for tiden er på komitéreise med Stortingets helse- og omsorgskomité til Portugal, sier partiene står fast på sitt opprinnelige standpunkt uavhengig av utfallet på Island.

– Stortinget behandlet spørsmålet om helsetjenesten skulle kunne utføre omskjæring på gutter i forrige periode. Arbeiderpartiet støttet dette den gangen, og vi har ingen planer om å løfte saken på nytt, sier Kjerkol i en SMS.

Svaret fra Stensland er like kontant:

– Vi står bak den loven som ble vedtatt for noen år siden og har ingen planer om å endre den.

Høyres regjeringspartner Frp vedtok forbud mot omskjæring av gutter på sitt landsmøte i mai i fjor.

SV stemte for da saken da det ble forhandlet.

Nicholas Wilkinson er usikker på hvor SV plasserer seg når det gjelder aldersgrense for rituell omskjæring av gutter. Selv ønsker han en aldersgrense. Foto: David Vojislav Krekling / NRK

– Da var det viktig for oss at slike inngrep skulle skje innenfor helsevesenet, for ingen vil tilbake slik det var før, sier helsepolitisk talsperson Nicholas Wilkinson i SV.

Han sier partiet utsatte saken på siste landsmøtet, og at det er landsstyret som skal ta stilling til den i april.

– For oss er det snakk om en aldersgrense, ikke et rent forbud. Personlig er jeg for en aldersgrense av hensyn til barnets beste, men partiet er delt og ingenting er avgjort, sier Wilkinson.

Barneombudet vil ha forbud

Barneombud Anne Lindboe heier på islendingene og håper Norge følger etter på sikt.

– Det ene er at de medisinske fagmiljøene i Norge har gått ut og vært veldig tydelige på at omskjæring av små guttebabyer er smertefullt. Det er forbundet med en viss grad av komplikasjoner og det er ingen medisinsk begrunnelse for å gjøre det, sier Lindboe.