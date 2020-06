Stortinget vil gjøre det lettere å tjene på private barnehager

Slik loven er i dag kan man kun ta et «rimelig» utbytte fra investeringer i private barnehager, men nå vil altså stortingsflertallet oppheve denne tøylen og la barnehagene fritt disponere overskuddene sine.

Investeringer i private barnehager gjør det nemlig veldig godt, og mellom 2007 og 2016 ga de tre ganger så stor avkastning som en investering på Oslo Børs.

Arbeiderpartiet frykter denne liberaliseringen vil føre til at mindre penger blir brukt på å skape gode barnehager.

Rimeligere enn det kommunale

KREVENDE BRANSJE: Kent Gudmundsen fra Høyre påpeker at det kun ble tatt 0,14 prosent utbytte i 2018, og at de private barnehagene dermed overhodet ikke har noen gunstige forhold. Foto: PETER MYDSKE / PETER MYDSKE

Første nestleder i Stortingets utdannings- og forskningskomité, Kent Gudmundsen fra Høyre, mener endringen bidrar til å legge til rette for gode driftsvilkår.

– De private barnehagene som har halvparten av ungene våre gjør en utrolig god jobb, og vi må legge til rette for at de har gode driftsvilkår. De driver rimeligere enn det kommunale, og vi ser at foreldrene er mer tilfreds, sa han i «Politisk kvarter».

Han mener videre at private barnehager har hatt lave utbytter de siste årene på grunn av en rekke restriksjoner og krav i driften, som for eksempel et minimums antall ansatte per barn.

– Hvis du ser på tall fra 2018 er samlet utbytte verdt 33 millioner i en sektor verdt flere milliarder. Å drive barnehage i dag krever veldig mye av deg, sa Gudmundsen.

Les også: Slik kan de små barnehagene konkurrere mot de store selskapene

Flere barnehagebaroner

Det finnes flere eksempler på at barnehageeiere har tjent seg styrtrike. Eierne i norske barnehageselskap tok i 2017 ut 132 millioner kroner i utbytte og nærmere 960 millioner i konsernbidrag.

UENIG: Torstein Tvedt Solberg mener Høyres endring i regelverket ikke gjør noe for å løse uklarheten og å hindre at eiere tar store utbytter. Foto: PETER MYDSKE / PETER MYDSKE

Andre nestleder i utdannings- og forskningskomiteen, Torstein Tvedt Solberg fra Arbeiderpartiet, sa i «Politisk kvarter» at han ikke er enig i at overskuddet fra de private barnehagene er lavt.

– Vi har i flere år hatt et uklart regelverk som åpner for å ta store utbytter. Man har flere grundige rapporter som viser at penger som egentlig skulle ha gått til bedre barnehager har gått til store utbytter, sa han.

Han fortviler seg over at flertallet nå går for å fjerne de begrensningene som finnes. Han viser til rapporter som tilsier at egenkapitalen i sektoren har gått opp.

– Det er veldig lav risiko og høy avkastning på å investere i barnehager. Vi har sett flere oppkjøp de siste årene, og det er nå seks aktører som kontrollerer 60 prosent av markedet, understreker Tvedt Solberg.