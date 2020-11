Stortinget snur – har åpen høring om Equinors USA-satsing

Det er klart etter et møte i energi- og miljøkomiteen på Stortinget mandag.

Bakteppet for høringen er avsløringer i Dagens Næringsliv om at Equinor har tapt enorme summer i USA. Høringen skal holdes tirsdag.

– Komiteen har hatt en grundig runde og besluttet at høringen i morgen går åpent. Det er en riktig og god beslutning, sier Aps energipolitiske talsperson Espen Barth Eide, til NRK.

Han er saksordfører for Stortingets oppfølging av skandalen.

– Argumentene for å ha en lukket høring var ikke gode nok, deriblant argumentet om eierdialog og børssensitiv informasjon. Slike høringer bør som hovedregel være åpne, sier Barth Eide.

En undersøkelsesrapport fra PwC som nylig ble lagt fram, viste at Equinor mellom 2007 og 2019 hadde et regnskapsmessig tap på 21,5 milliarder dollar, tilsvarende 161 milliarder kroner, i USA.

SVs Lars Haltbrekken er fornøyd med at det nå blir åpen høring.

– Det var viktig fordi dette er en av de største industriskandalene i norsk historie. Equinor har sølt bort 200 milliarder kroner. Det er klart denne saken har offentlighetens interesse. SV vil også at saken tas som egen sak i Kontroll og konstitusjonskomiteen etter behandlingen i energi og miljøkomiteen, sier Haltbrekken til NRK.

Et mindretall i komiteen ønsket å sende saken til åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen i stedet, men dette ble nedstemt.

– Vi foreslo å sende saken til åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen fordi det i løpet av helgen er blitt klart at det ligger an til at denne høringen blir noe helt annet enn det energi- og miljøkomiteen egentlig skal behandle, som er redegjørelsen til statsråden, forklarer stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle (H).