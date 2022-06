Stortinget skal flagge med regnbueflagg i forbindelse med Pride 2022

I forbindelse med Pride-feiringen i Oslo i år, som skal foregå mellom lørdag 18. juni og mandag 27. juni, har presidentskapet besluttet at Stortinget skal flagge med regnbueflagg.

Det bekrefter stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) til Subjekt, og pressevakta i administrasjonen på stortinget til NRK fredag morgen.

– Dette er en skikkelig gledelig nyhet og en stor seier for et mangfoldig samfunn, hvor alle skal få være den de er og uttrykke seg som de vil, sier partileder og stortingsrepresentant for MDG, Une Bastholm, til NRK.

MDG har ved flere anledninger foreslått at Stortinget skal flagge med Pride-flagget. Nå ønsker Bastholm å gi en stor takk til presidentskapet på Stortinget.

– Dette betyr utrolig mye for veldig mange som fortsatt i dag opplever at rammene er for trange til å kunne være seg selv, sier hun, og legger til:

– De siste dagene har vist at debatten om Pride blir stadig mer polarisert, og med dette sender Stortinget et viktig signal om at vi sammen skal feire skeiv kjærlighet og kjønns- og seksualitetsmangfold.