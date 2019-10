Stortinget orientert om syk fireåring i møte: Innholdet er hemmelig

I dag klokken ni var det en sjelden seanse i Stortinget: Utenriksministeren holdt et møte med den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen, som medlemmene ikke får referere fra.

Temaet for møtet var den kompliserte situasjonen nordøst i Syria, og de norske borgerne som er internert i området.

– Det var en fortrolig orientering. Av hensyn hvor følsomt dette er og hvor utsatte disse menneskene er, så vil jeg ikke kommentere detaljer, sa Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre til NRK etter møtet.

Sentralt i den norske debatten står en fire år gammel gutt som er alvorlig syk. Moren vil ikke sende sønnen til Norge uten henne, og regjeringen vil ikke bistå den terrorsiktede kvinnen med å returnere. Dermed er saken låst.

Trolig flertall i Stortinget

Nå sier Støre det trolig er flertall i Stortinget for at IS-kvinner også kan returnere, hvis de blir straffeforfulgt i Norge.

– Hvis det som skal til for et barn kommer hjem er at en mor ledsager, så er vi for det, forutsatt at det skjer tiltak i Norge. Jeg tror det er en holdning som har stortingsflertallet med seg, sier Støre.

– Er det en utvikling i saken?

– Jeg har grunn til å tro at norske myndigheter tar dette på alvor og de har hørt Stortingets mening i dag, svarer Støre.

Kvinnens forsvarer Nils Christian Nordhus, sier han er glad for at regjeringen og Stortinget er i dialog om saken.

– Fireåringen dør og en løsning haster. Vi har fått håp og mener utviklingen den siste tiden kan være et gjennombrudd, sier Nordhus til NRK.

Utenriksdepartementet skriver i en epost at utenriksministeren ikke kommenterer på møter som er unntatt offentlighet.

MDG betrygget

Nasjonal talsperson i MDG, Une Bastholm, var også til stede på orienteringen.

– Jeg har blitt betrygget de siste ukene på at det ikke er fullt så låst nå med hensyn til å ta tilbake mødrene, sier Bastholm.

Fire norske kvinner med barn er internert i området. Alle er mistenkt eller siktet av Politiets sikkerhetstjeneste for deltagelse i en terrororganisasjon.

Denne uka sa justisminister Jøran Kallmyr at norske myndigheter kan returnere kvinnene, hvis påtalemyndigheten i Norge ber om det.

– Det er kritisk viktig for å hjelpe særlig det ene barnet, å kunne også ta hjem mor. Det er nå klart at Norge har mulighet juridisk til å ta mødrene hjem og straffeforfølge dem her, sier Bastholm.

Skeptisk til hemmelighold

Hun varsler at hun vil følge opp med skriftlige spørsmål til utenriksministeren.

– Jeg synes det er synd og uriktig at mye av den informasjon vi fikk ikke kan være offentlig kjent. Det har vært tydelig fra starten at det er politisk uenighet i regjeringen. Da er det viktig at informasjon som ikke trenger å være bak lukkede dører er offentlig, sier Bastholm.

Sist fredag stemte Stortinget over et forslag fra MDG om umiddelbart å hente fireåringen, hans mor og søster til Norge.

Forslaget ble nedstemt med stort flertall, og en begrunnelse som gikk igjen fra dem som stemte nei var at «Stortinget ikke kunne behandle enkeltsaker».

