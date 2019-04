Stortinget har gitt Hege Liadal frist ut dagen

Stortingets presidentskap har i dag hatt møter om hva som blir konsekvensene for Ap-politiker Hege Haukeland Liadal etter at det ble kjent at hun har levert inn en rekke fiktive reiseregninger.

Marianne Andreassen, direktør i Stortingets administrasjon, venter på ytterligere tilbakemeldinger fra Liadal i løpet av dagen, før de tar stilling til hva de skal gjøre.

– Vi vil veldig raskt vurdere mulige reaksjoner når vi får hennes ytterligere forklaringer. Anmeldelse vil være en av de mulige reaksjonene vi vil vurdere, sier Marianne Andreassen til NRK.

Liadal landet torsdag morgen på Oslo Lufthavn etter å ha vært på delegasjonsreise til et møte i Den interparlamentariske union (IPU) i Qatar.

Hun dro deretter til Stortinget for å forklare seg. Første møte med Andreassen er dermed gjennomført, ifølge Andreassen.

Fiktive reiseregninger

Aftenposten avdekket at i reiseregninger for over 60.000 kroner, befant stortingsrepresentanten seg et annet sted enn hun utga. Liadal har nå trukket seg midlertidig fra flere verv i Arbeiderpartiet som følge av saken.

De siste dagene har mange lurt på om Liadal vil bli anmeldt av Stortinget som følge av reiseregningsavsløringen, og Andreassen bekreftet i dag at anmeldelse kan være en mulig reaksjon.

Det var konsekvensen for Frps Mazyar Keshvari, da han leverte fiktive reiseregninger til Stortinget. Han etterforskes av Oslo-politiet og er nå siktet for grovt bedrageri.

Stortinget oppdaget regningsrot i desember

Stortinget har også fått kritikk for å ikke utføre en reell kontroll av reiseregninger, og at de burde innføre en løsning med bedre kontrollrutiner.

Stortinget oppdaget i desember at Liadal konsekvent oppførte for mange kilometer når hun krevde godtgjørelse for reiser mellom Oslo og Haugesund, skrev Aftenposten i går.

Stortinget tar ingen selvkritikk på at de ikke undersøkte Liadals reiseregninger ytterligere.

– Vi gikk grundig inn i den saken da det ble avdekket feil i kilometergodtgjørelsen. Vi gikk gjennom alle sakene der denne feilen var. Det ble det ryddet opp i den gangen. Men vi hadde ikke grunnlag for å tro at det fantes avvik på andre områder, sier Andreassen.

– Er ikke dette grunn nok til å sette på varsellampene?

– Vi hadde ikke grunn til å tro at det var avvik på helt andre områder.

Aftenposten har avslørt at stortingspolitikere har levert krevet reisepenger av Stortinget for reiser de ikke har vært på. Du trenger javascript for å se video. Aftenposten har avslørt at stortingspolitikere har levert krevet reisepenger av Stortinget for reiser de ikke har vært på.

– Når du sier at det ikke var grunn til å tro at det var knyttet andre avvik til Liadal. Er ikke det et uttrykk for at dere er naive i administrasjonen?

– Nei, det synes jeg er helt feil betegnelse. Vi har et system med god kontroll, og dette systemet er nå ytterligere skjerpet med ytterligere dokumentasjonskrav. Vi er opptatt at det nye systemet skal få virke, sånn at vi tar tak i der vi oppdager feil, rydder opp i det, og gjør forbedringer ut ifra erfaringer vi får.

– Noen vil kalle Stortingsadministrasjonen godtroende?

– Det er vanskelig å bygge et system som vil ta alle mulige former for det som kan være juks. Jeg står fast på at vi har et godt system som er ytterligere forbedret, sånn at vi har et godt grunnlag for å drive en kontroll. Men et system som er «pottetett» for alle mulige former for juks, det er svært vanskelig å ha, sier Andreassen.

– Hva tror du folk tenker når det er pressen som stadig avslørere reiseregningsjuks og setter sakene på agendaen, og ikke dere?

– Det er selvfølgelig en utfordring. Nå har vi gått nye regler med et bedre grunnlag for kontroll som gjør at vi kan utøve den kontrollen på en sterkere og bedre måte, sier Andreassen.