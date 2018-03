Stortinget ga Frp 108.000 kroner for å leie møterom av Frp

Stortingets svært kostbare byggeprosjekt foregår rett utenfor møterommet i Nedre vollgate 20, der Fremskrittspartiets stortingsgruppe hadde sine møter fram til februar 2015.

På grunn av støyen fikk Frp dekket kostnadene for å leie et annet møterom. Regningen til skattebetalerne lyder på 108.000 kroner, og pengene havnet på Frps egen konto. For lokalet de leide, eier de selv.

– Innledningsvis ba vi om, og fikk, stans i støyende arbeid de tre timene i uka de ordinære gruppemøtene ble holdt, men dette ble etter hvert uhensiktsmessig for både oss og prosjektet, sier Frps sekretariatsleder Per Kristian Solbak til NRK.

Fant løsning likevel

Ifølge Stortinget fikk Frp først tilbud om å bytte til et møterom med mindre støy i Stortingets lokaler i Tollbugata 31. Da Frp ikke ønsket dette rommet, ble løsningen at de kunne leie hos seg selv.

– Stortingets administrasjon undersøkte pris og kapasitet i møteromsmarkedet i Oslo. Vurderingen ble at vi kunne leie møterom av Fremskrittspartiet til en bedre pris, samt at vi var sikret forutsigbarhet både med tanke på lokasjon og pris, skriver Stortingets administrasjon i en e-post til NRK.

Etter ti måneder med leie av møterom hos Frp, dukket det likevel opp en løsning i Stortingets egne bygg. Høyre gikk med på å flytte sine gruppemøter fra Store konferanserom øverst i stortingsbygningen til møterommet i Tollbugata, slik at Frp kunne bruke Høyres gamle møterom.

– Høyre har hatt sitt grupperom lenge, og ønsket i utgangspunktet å beholde dette. I løpet av 2015 ble det imidlertid tydelig at Høyres gruppemøte hadde et større antall deltakere enn rommet var tilpasset for. I samarbeid med Høyre kom vi frem til en løsning, skriver Stortinget.

LØSNINGEN: Ved at Høyre flyttet fra Stortingets Store møterom til Tollbugata 31, kunne Frp igjen ha gruppemøter på Stortinget. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

– Praktisk

Ifølge Frp var det Stortinget som foreslo at partiet kunne leie lokaler. Da foreslo partiet selv å leie i egne lokaler i Karl Johans gate.

Solbak viser til at lokalene, som Frp også har leid ut til andre, hadde praktisk beliggenhet, var kjent for partiet og hadde alt nødvendig teknisk utstyr.

FLYTTET: Siden november 2015 har Frps stortingsgruppe hatt møter på Stortinget igjen. Her er de samlet i Store konferanserom (S-447), etter at Høyre flyttet til T-614 i Tollbugata. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Jeg synes det er spesielt at de leide av seg selv, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NRK.

KRITISK: Kari Elisabeth Kaski (SV).

Hun peker på at mange på Stortinget har vært berørt av byggingen, uten at de er kompensert. SV har selv hatt gruppemøter i et møterom like over i denne perioden.

– Det er også rart at Stortinget brukte så lang tid på å finne alternative møtelokaler på Stortinget. Det fantes alternative møterom som Stortinget kunne bedt dem bruke i stedet for å leie, mener hun.

Mange berørte

STØY: Stortingets byggeprosjekt har skapt ulemper for mange i Oslo sentrum. Foto: CHRISTIAN KRAKENES / NRK

NRK har tidligere meldt at 116 ulike leverandører har fått utbetalt penger i byggeskandalen. I tillegg til selskapene som utfører arbeidet, har en rekke naboer til Stortinget sendt krav. Til sammen ligger prosjektet an til å koste 2,3 milliarder kroner.

Men det er også mange berørte som ikke har fått noen kompensasjon, ifølge Oslo handelsstands forening.

– For handelsstanden i området har byggingen vært en stor belastning over flere år. Selv om flere har etterlyst tiltak mot plager og ulemper, har ikke Stortinget sagt ja til såkalte avbøtende tiltak for handelsnæringen, sier foreningens direktør Jon Anders Henriksen.

Han mener det er greit at Frp fikk leie et møtelokale, men er kritisk til at det ikke er tatt mer hensyn til restauranter og butikker.

– Det er foretatt mange avbøtende tiltak mot ulemper og gitt erstatning til noen, hovedsakelig der arbeidene har medført skader eller det har vært umulig å bo eller drive næringsvirksomhet. Vi har avslått krav om erstatning der kravet ikke har naborettslig vern etter naboloven. Tålegrensen mot ulemper som følge av byggearbeider i bykjernen, er høy, skriver Stortingets administrasjon til NRK.