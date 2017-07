Stortinget får kritikk for luksusforbruk

Dagens Næringsliv skriver i dag om pengebruken på Stortinget, som flere stortingsrepresentanter reagerer på og beskriver som en ukultur.

En egen stortingskonditor ble ansatt i september i fjor, blant annet for å lage franske makroner

Fotograf ble ansatt i fjor

Ny visuell identitet har foreløpig kostet 2,5 millioner. I tillegg er det kjøpt inn egen maskin til 1,6 millioner kroner for å kunne trykke visittkort med gullskrift

Antall sjefer på Stortinget har økt fra 30 i 2010 til 38 i dag. Antall ansatte har økt fra 424 i 2008 til 495 i dag. På fire år har driftsbudsjettet økt fra 736 millioner til 905 millioner kroner.

Da stortingsperioden begynte i 2013 var det ingen kommunikasjonsavdeling. Nå finnes det en kommunikasjonssjef, seksjonsleder for presse og samfunnskontakt og en administrativ koordinator for avdelingen.

KRITISERES: Stortingspresident Olemic Thommessen og resten av presidentskapet får kritikk for pengebruken på Stortinget. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

– Må ikke bli del av elite

Torgeir Knag Fylkesnes i SV. Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix

SV er svært kritisk til det som er kommet fram.

– Det er et stort paradoks at man bevilger seg selv pomp og prakt, mens de som jobber «på gølvet» med renhold og vakthold blir behandlet stadig dårligere, sier stortingsrepresentant for SV Torgeir Knag Fylkesnes til NRK.

Han sier SV vil stake ut en annen kurs om de får innflytelse etter høstens valg.

– Det er veldig viktig at Stortinget speiler det norske samfunnet, og ikke stikker av og glir inn i en elite, sier Fylkesnes.

Får kritikk av partifelle

Michael Tetzschner i Høyre Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Høyres Michael Tetzschner, som tilhører samme parti som stortingspresident Olemic Thommessen, mener veksten «peker klart mot at en organisasjon som (...) er i ferd med å miste sitt grunnleggende oppdrag av syne».

Også Marit Arnstad fra Senterpartiet er kritisk, og sier presidentskapet virker å være mer opptatt av mottakelser enn stortingsarbeid.

– Stortinget er offer for en klassisk byråkratisering der en voksende ledelse blir mer opptatt av andre ting enn kjerneoppgaven, som er å sørge for at møtene i salen fungerer og at innstillingene og politikken, blir best mulig, sier Arnstad til DN.

GULL: Den nye profilen er med gullskrift, og Stortinget har derfor investert i en egen printer som kan skrive ut visittkort med gullfarge. Foto: Stortinget

– Representantene er fornøyd

Verken stortingspresident Olemic Thommessen eller stortingspresident Ida Børresen ville la seg intervjue av DN, og Stortinget har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelse.

Stortingsdirektør Ida Børresen skriver i en e-post til DN at «administrasjonen har sitt hovedfokus på den konstitusjonelle virksomheten og tjenestene til representantene».

Hun påpeker at «presidentskapet og administrasjonen er opptatt av å utvikle tjenestene til representantene, og effektivisere og profesjonalisere administrasjonen» og skriver videre at stortingsrepresentantene er svært fornøyd med servicen.

MOTTAKELSE: Stortingets president Olemic Thommessen med direktør Ida Børresen møter Folketingets formann Pia Kjærsgaard Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Pomp og prakt

Avsløringen kommer etter at presidentskapet har fått krass kritikk for håndteringen av byggeprosjektet ved Stortinget, som har sprukket med flere hundre millioner kroner.

SV har ment noen må stilles til ansvar for overskridelsene, men beskriver den øvrige pengebruken som en villet utvikling.

– Dette er en form for pomp og prakt som har utviklet seg de siste 4 årene. Vi er ikke et slott, vi skal være folkets hus, sier Fylkesnes.

– Men du som stortingsrepresentant får jo disse godene selv også?

– Ja, men SV ønsker ikke dette. Vi har stemt mot høyere lønn, og vil ikke ha cortado sponset av Stortinget Fotograf er greit, men gullbelagte visittkort er utenfor det nøkterne.

– En konditor som trykker logo på bakervarer er å bevege seg inn i en kultur som er helt unødvendig.