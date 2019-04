Stortinget endrer reiseregningsrutinene etter Ap-politiker leverte feilaktige regninger

Stortingspresident Tone Trøen opplyser at de foreslår tre endringer når det gjelder stortingsrepresentantenes reiseregninger.

Kostnader rundt komité- og delegasjonsreiser vil heretter bli offentliggjort på Stortingets nettsider.

Dersom en stortingsrepresentant kombinerer en jobbreise med private gjøremål skal det spesifiseres i reiseregningen.

Pendlerdietten strammes inn for dem som har flyttet til Oslo fra andre fylker med sine familier. De vil ikke lenger få pendlerdiett når de oppholder seg i Oslo.

– Hvordan blir det annerledes å kombinere jobbreise med private formål fra slik det er i dag?

– Nå sier vi at hovedformålet med reisen skal være en tjenestereise. Det har ikke vært så tydelig presisert tidligere. Hvilken del av reisen som er en tjenestereise og hva om er privat må spesifiseres. Det er tjenestereisen man skal få refundert kostnader for, sier stortingspresident Tone Trøen.

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal og partileder Jonas Gahr Støre på Karmøy i forbindelse med Arbeiderpartiets valgkampturné på Vestlandet. Liadal har etter reiseregningssaken trukket seg fra alle verv. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Strammet inn 1. januar

Endringene skjer etter at Aftenposten i går avslørte at stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal har levert reiseregninger for 60.000 kroner for reiser hun aldri har vært på. Lidal har midlertidig trukket seg fra alle verv.

Stortinget strammet også inn regelverket rundt reiseregninger fra 1. januar. Nå må stortingspolitikerne legge ved dokumentasjon til reiseregningene sine.

Dokumentasjon kan være e-post som viser at de har en avtale, kopi av en invitasjon, utskrift av et program for en konferanse eller skjermbilde av en Facebook-post som viser hva som fant sted.

Flere saker

Mazyar Keshvari (Frp) er siktet for grovt bedrageri i forbindelse med innlevering av reiseregninger. 17. oktober skrev Aftenposten at han har levert reiseregninger for en rekke reiser som ikke har funnet sted.

I januar kunne NRK fortelle at stortingsrepresentant Helge André Njåstad (Frp) tok med familien på flotte hoteller rundt i Norge. Ved å ha korte jobbmøter fikk Frp-toppen reisene dekket av Stortinget.

Liadal har ikke ønsket å svare på spørsmål fra NRK i dag, men henviser til sitt eget innlegg på Facebook:

– Det er viktig for meg at feil rettes opp og at alle fakta kommer på bordet. Derfor har jeg kommet til at det er riktig at jeg trekker meg midlertidig fra mitt verv som nestleder i Rogaland Ap mens denne saken pågår, skriver hun.