Stort engasjement da statsministeren ble spurt ut av Facebook-gruppe

I samarbeid med Facebook-gruppa «Hønehjørnet» inviterte NRK til utspørring av statsminister Erna Solberg i Statsministerboligen, onsdag kveld. Det var gruppas medlemmer som sendte inn spørsmålene.

Engasjementet rundt Facebook-stuntet var stort, og spørsmålene strømmet inn på Facebook. «Hønehjørnet» har nærmere 70.000 unge kvinnelige medlemmer. Terskelen for å stille spørsmål til statsministeren var lav.

Spurt om alt fra Pokémon til psykisk helse

Seerne vil vite hva statsministeren mente om alt fra rovdyrpolitikk, unges vei ut i arbeidslivet, psykisk helse til mobbing i skolen. Alt handlet likevel ikke om politikk. Også Pokémon-spilling, film og TV-serier sto på agendaen.

– Folk kan spørre om hva som helst, ikke bare om politikk, sa statsminister Erna Solberg innledningsvis.

Vi har samlet noen spørsmål og svar.

Hvordan skal dere stille dere til psykisk helse? Jeg føler at mange ikke får hjelp.

– Vi må sørge for at det er det er lavterskeltilbud i kommunene. Altså et sted man kan oppsøke og få hjelp på et tidlig tidspunkt.

Hva er motivasjonen din for å drive med politikk?

– For meg var politikk først en hobby. Jeg trodde aldri jeg skulle bli heltidspolitiker. Jeg er opptatt av skole og utdanning. Det å få være med det er gøy. Man ser en utvikling og resultater av det man har gjort. Det føles veldig bra.

Hvorfor har dere redusert pappapermen?

– Vi mener at hver enkelt familie bør kunne bestemme hvem som skal være hjemme. Nesten 24 % av fedrene som har rett til full pappaperm tar ikke ut hele kvoten. Da mister familien den tiden til å være sammen med barna. Det viktigste med pappapermisjon er å anerkjenne at barn og familier er forskjellige. Det må vi ta hensyn til.

Ja eller nei til Ulv?

– Vi skal ha ulv i tråd med Bern-konvensjonen og rovdyrforliket, men vi skal klare å ha noe færre ulv, særlig i ulvesonen. Belastningen er for stor i enkelte områder slik som det er nå.

Hva slags level er du på i Pokémon?

– Det er en stund siden jeg har spilt, men jeg tror jeg kom opp i level 27.

Kan ja til skoleuniformer og gratis frukt og melk gi mindre mobbing?

– Jeg tror ikke dette vil løse mobbeproblemene. Mange mobber fordi de har problemer selv. Skoleuniformer kunne nok hjulpet litt, men jeg tror ikke dette er veien å gå i Norge. Det viktigste er at vi ikke må stå passive å se på at noen blir mobbet. Vi må sette inn tiltak.



Hvilke film og TV-serier liker du?

– Jeg er glad i fantasy. Nå om dagen følger jeg med på Game of Thrones. Ofte ender jeg opp med å se på overnaturlige serier.