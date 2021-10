Største prishopp siden 2016

Prisene har steget med 4,1 prosent det siste året, ifølge konsumprisindeksen til SSB. Det er den største endringen som er målt siden juli 2016.

De historisk høye strømprisene er den viktigste årsaken til at prisene generelt i samfunnet har steget så kraftig, skriver SSB.

Strømmen koster dobbelt så mye

Strømprisen økte med 107,7 prosent inkludert nettleie fra september 2020 til september i år. Aldri før har SSB målt like stor oppgang.

«Årsakene til det høye prisnivået på strøm de siste månedene er blant annet det tørre været som har vært i Sør-Norge, lite tilsig og lav magasinfylling. Også europeiske forhold, som høye brensels- og kvotepriser samt gasspriser i Europa, påvirket de norske strømprisene.» skriver SSB.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets kaller oppgangen for spektakulær.

– Vi har gått fra veldig lave strømpriser i fjor til uvanlig høye i år. Da blir effekten fra september i fjor til september i år veldig kraftig.

Men det er ikke alt som blir dyrere for nordmenn i år. Prisen for mat og alkoholfrie drikkevarer har falt med 3,8 prosent det siste året. I tillegg viser tallene at det er blitt billigere å fly.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets. Foto: Berit Roald / NTB

Norges Bank ser ikke på strøm

I USA og EU stiger prisene med raskeste hastighet siden 2008. Økonomer tror at sentralbankene må sette opp renten tidligere enn planlagt for å bremse økonomien, slik at prisene ikke løper ut av kontroll.

Når prisene stiger i samfunnet, følger også Norges Bank nøye med. Målet til sentralbanken er at prisene i Norge ikke skal stige mer enn 2 prosent i løpet av ett år.

Men de ser på et annet mål som kalles for kjerneinflasjonen. Den har steget 1,2 prosent det siste året, ifølge SSB. I dette målet er hverken prisene for energi eller avgifter tatt med.

– Den underliggende inflasjonen er klart lavere enn målet til Norges Bank. Sentralbanken er i gang med å heve renten på tross av at inflasjonen, ikke på grunn av den, forklarer Haugland.

Norges Bank satt opp renten fra 0 til 0,25 prosent i september, og planlegger ny renteheving i desember, selv om kjerneinflasjonen er rett over 1 prosent.