Under rettssakens siste dag, sammenlignet advokaten Breiviks søksmål med flere saker i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD).

Storrvik mener det er poeng at EMD i 2014 kom frem til at den tyrkiske stat endret soningsforholdene til PKK-lederen Abdullah Öcalan etter 2009.

– Da ga de ham bedre soningsforhold ved å ta bort glassveggen, i tillegg til at de lot ham ha kontakt med andre kurdere på øya.

Les også: Disse blir Breivik sammenlignet med

Öcalan har sittet isolert på en øy utenfor Istanbul siden han ble pågrepet i 1999, og ifølge Storrvik var det avgjørende for EMD at Tyrkia endret soningsforholdene hans etter 6 år – da var smerteterskelen nådd, og han fikk han sone med andre innsatte.

– Det som ble avgjørende for EMD, var at han deretter fikk andre medfanger han kunne være sammen med, sa Storrvik.

Smertegrense

Breiviks advokat trakk paralleller til Breiviks soningsregime, og minnet retten om at Breivik nærmer seg tilsvarende soningstid.

I prosedyren la han også vekt på at man ikke kan stole på Breiviks egne uttalelser om at han har det bra.

– De uttalelsene anser jeg som kontrære. Hvor plaget er han egentlig uten å fortelle om det? Når skal han egentlig få være sammen med andre innsatte? Jeg mener han for lengst har passert smertegrensen for det, sa Storrvik.

Han undret seg også over hva som foregår i hodet hans når han sitter alene på cella, uten kontakt med andre enn profesjonelle.

– Han fremstår som upåvirket, men hvordan har han det egentlig? Når han sier han aldri har hatt det bedre, så er det etter min mening helt motstridende med hvordan han egentlig har det og er et uttrykk for dette, sa advokaten.

Låst situasjon

I retten la også Storrvik vekt på at han mener Breivik ikke har kontakt med andre, og at besøksreguleringen og reglene for brev- og telefonkontakt i praksis gjør at Breivik sitter isolert.

– Det han vil, får han ikke lov til, mens det han får lov til, er ikke interessant for ham. Da havner man i en låst situasjon, hvor han ikke har kontakt med andre mennesker.

Storrvik gjorde også et poeng av at Kriminalomsorgen har et ansvar for å tilrettelegge for at han skal ha kontakt med mennesker selv om situasjonen kan virke som låst.

Han mener Kriminalomsorgen bryter artikkel 8 om vern av hans mentale helse, når han ikke får ha kontakt med andre enn profesjonelle aktører

– Det er den behandlingen vi etterlyser, at han får snakke sammen med andre. Det vil hjelpe på hans sårbarhet, mente Storrvik.

Advokat Storrvik la til at Breiviks mentale helseproblemer forverres av at han ikke har kontakt med andre enn profesjonelle aktører

– Det er helt alminnelig menneskekunnskap at hvis han sitter alene med slike problemer, blomstrer de og blir verre.