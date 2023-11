Politi og brannvesenet har fått melding om et større utslipp av soyaolje fra bedrift på Øra i Fredrikstad.

– Det skal formentlig være på mellom 40.000 og 50.000 liter olje. Oljen har gått ut i Glomma, og truer et fuglereservat, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt Melissa Krag.

Matolje kan være svært skadelig

Matolje kan være svært farlig for fugler, opplyser Jørn Bustgaard, interkommunal beredskapsleder til Fredriksstad Blad. Den fester seg til fjærdrakta, og gjør fuglene svært utsatt for dødelige forfrysninger.

En stor lense som ligger permanent i beredskap i starten av Øra-kanalen er lagt ut.

Han opplyser at fokuset nå i natt er å begrense skadene. Målet er å hindre utslippet fra å bli med Glomma videre ut mot Hvaler.

Brannvesenet opplyser til NRKs reporter til stedet at tiltakene de så langt har gjort har hatt god effekt.

Stor innsats

– Brannvesenet har rekvirert flere pumpebiler som kommer til å starte pumping, og det er startet med å legge lenser i Glomma, sier Krag.

Brannvesenet, politi, Kystverket og Industrivernet. Foto: Rahand Bazaz / NRK

Hun forteller at politiet er på stedet med innsatsleder og en enhet som har startet etterforskningsarbeid. De koordinerer også tiltakene som skjer i samarbeid med brannvesenet, politi, Kystverket og Industrivernet på stedet. Kommunale ressurser vil selvfølgelig også få melding om dette, sier Krag.

Viktig område for fugl

Øra naturreservat, ved utløpet av Glomma i Fredrikstad, har internasjonal status som et svært viktig fugleområde, skriver kommunen på sine nettsider.

Øra naturreservat ligger i Fredrikstad, øst for Glommas utløp. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Det har vært et reservat 44 år.

Øra naturreservat er på over 15 km², og har et rikt fugleliv. Over 250 arter er registrert, deriblant svaner, gjess, vadefugl, ender, måker, terner og skar, ifølge Fredrikstad Aktivitetsråd sine nettsider.

Siden 1985 har området hatt status som ramsar-område, fordi det er verdifullt for trekkfugler.