Storm i nord og tropevarme i sør

Mens Sør-Norge jubler over tropevarme og sol, må Nord-Norge hanskes med storm og sterk kuling.

Lyspunktet, sier Meteorologisk institutt, er at finværet gradvis vil bevege seg nordover.

– Den kraftige vinden vil gi seg i løpet av natten, og mot helgen vil de sørligste delene av Nordland også få pent vær, sier statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl.

Mens solen skinner i Oslo, herjer en storm i Troms. Men mot helgen snur det, ifølge Meteorologisk institutt. Foto: Øystein Antonsen/NRK

Kan bli ny varmerekord

I går ble høyeste temperatur målt til 32 grader i Byglandsfjord i Aust-Agder.

Ifølge Løvdahl vil de høye temperaturene avta noe mot helgen, men han utelukker ikke at vi har en ny varmerekord foran oss.

ARKIVBILDE: Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl sier det vil overraske ham om vi ikke får over 30 grader på Sør- og Østlandet de neste dagene. Foto: Magne Hansen / NRK

– Prognosene indikerer kanskje at det kan komme en ny varmerekord på Sør- og Østlandet torsdag, sier han, og legger til at skogbrannfaren øker inn mot helgen.

På badestranden Huk i Oslo var mange i dag fornøyde over at finværet er tilbake.

– Det er nok minst 22–23 grader i vannet, en fantastisk dag! Nå håper vi sommeren er kommet for å bli, sier Pål Johannesen, som nyter dagen på stranda med familie.

Fv: Cornelia Johannesen, Gabrielle Parrez og Pål Johannesen nyter finværet på badestranden Huk i Oslo. Foto: Martin Habbestad/NRK

Forbud mot hagevanning

I dag sendte Oslo kommune ut en melding om at de nå innfører forbud mot hagevanning.

Denne tekstmeldingen ble i dag sendt ut fra Oslo kommune. Foto: Skjermdump

Branninspektør i Oslo brann og redningsetat, Sigurd Folgerø Dalen, sier det er viktig at folk overholder forbudet til kommunen.

– Totalen av vannforbruket påvirker vår kapasitet til å levere vann. I verste fall vil jo mindre vann føre til at det tar oss lengre tid å slukke en eventuell brann.

Branninspektør Sigurd Folgerø Dalen sier at de vil vurdere fortløpende om det blir nødvendig å innføre et nytt totalforbud mot grill og bål, som følge av den kommende tørken. Foto: Lars Magne Hovtun / Oslo Brann- og redningsetat

Han sier at de er forberedt på at den kommende tørken vil kunne gjøre at de må rykke ut.

– Det er klart det gjør noe med nervene i en brann- og redningsetat når det er så tørt, så vi er hele tiden bevisste på at ting kan skje.