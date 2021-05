Storebroren til Viggo Kristiansen: – Mamma og pappa ønsker at han skal komme hjem

Mandag ble det klart at statsadvokaten i Oslo snur, og ber om at Viggo Kristiansen løslates mens den nye etterforskningen av straffesaken mot Kristiansen pågår.

Dermed kan den Baneheia-dømte 42-åringen være en fri mann om kort tid, etter 21 år i fengsel.

Trond Kristiansen, storebroren til Viggo Kristiansen, var på jobb da faren ringte med nyheten.

– Den umiddelbare reaksjonen var at jeg ble litt overrasket. Når jeg får en telefon fra min far i formiddag, så skjønner jeg på situasjonen at han har noe å fortelle. Men det er ikke lett å vite hva det er. Det blir en glede, og man får en litt sånn gåsehud-opplevelse og blir litt skjelven, sier storebroren.

Ettersom både forsvarerne og påtalemyndigheten ber om at Kristiansen løslates, kan en avgjørelse trolig komme om kort tid. Høyesterett har gitt partene frist til 2. juni for kommentarer til at løslatelsesspørsmålet nå avgjøres med en begrenset, skriftlig behandling.

Viggo Kristiansen kan bli løslatt fra fengsel etter 21 år. Samtidig etterforskes straffesaken mot ham på nytt. Foto: Eivind Pedersen

– Ikke noen kjempestor plan

Trond Kristiansen sier familien nå er innstilt på at Kristiansen blir løslatt før helgen.

Familien har hele tiden har gått rundt med ønske om løslatelse, sier han. Samtidig kom selve nyheten kom så brått på at man ikke har rukket å planlegge hjemkomsten til Kristiansand i detalj.

– Men jeg har hele tiden tenkt at vi må ta det som skjer, når det skjer. Nå som han faktisk kommer ut, så har vi faktisk ikke noen kjempestor plan for hvordan vi skal ta ham imot, annet at vi vet at han vil komme hjem, sier Trond Kristiansen.

Statsadvokat Andreas Schei sier risikovurderingen ikke tilsier at Kristiansen lenger kan holdes fengslet, ettersom den nye etterforskningen har tatt lengre tid enn forventet. Foto: Rushda Syed / NRK

– Mamma og pappa ønsker at han skal komme hjem, så det er helt naturlig at han gjør det i starten.

Forsvarer Arvid Sjødin sier til NRK at Viggo Kristiansen nå kan nyte en sommer, for første gang på 21 år.

– Han vil reise hjem til Kristiansand der han vil være sammen med familien sin som har vært adskilt fra ham med tvang i 21 år. Og han vil nok nyte tiden med å reise rundt på forskjellige sommersteder som de har sammen med familien.

Tidligere i år ble det klart at Gjenopptakelseskommisjonen beordret at straffesaken mot Kristiansen skulle etterforskes på nytt.

I løpet av høsten skal statsadvokaten i Oslo sende inn en innstilling til Riksadvokaten om det skal gjennomføres en ny hovedforhandling, eller om det skal bes om frifinnende dom uten hovedforhandling.

Viggo Kristiansen befinner seg nå på Ila fengsel og forvaringsanstalt. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

– Kjempeskummelt

Storebroren legger ikke skjul på at det vil bli en stor omveltning for alle involverte at Viggo Kristiansen nå kan bli løslatt, etter 21 år i fengsel.

– Så må vi gjøre det vi kan for at dette skal bli så normalt, eller i alle fall smertefritt, som mulig, sier broren og legger til:

– Jeg må også si at dette sannsynligvis er kjempeskummelt. Det er kjempeskummelt for oss, og det må det også være for Viggo, som har vært ute av samfunnet i 20–21 år.

– Alle skal videre og Viggo vet at vi er der for Viggo, så jeg er ikke bekymret. Men at det blir tøft for både den ene og den andre, det vet jeg.

VIDEO: Dette er Baneheia-saken.

– Siden da har man bestemt seg for å tro på ham

Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt til henholdsvis 21 års forvaring (10 års minstetid) og 19 års fengsel for voldtekt og drap på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10).

Andersen tilsto og har i dag sonet sin dom.

Siden dommen har flere trukket fram svakheter ved bevisene som feller Viggo Kristiansen. Spesielt er funn og analysen av delvise DNA-spor og innslag fra Kristiansens mobiltelefon på en basestasjon som ikke hadde dekning på åstedet der drapene skjedde, blitt forklart som utelukkelsesbevis.

Trond Kristiansen har tidligere sagt til NRK at han ikke hadde noen grunn til å tro at politiet hadde gjort noe feil etter pågripelsen i september 2000.

Likevel bestemte han seg for å stille opp for den da 22 år gamle mannen, som fortsatt var «min bror, og en sønn for mamma og pappa».

Storebroren påpeker at Viggo fra hele veien har sagt at han ikke var med på drapene i Baneheia. Kort tid etter pågripelsen var storebroren alene med lillebroren i Arendal fengsel.

Han så broren i øynene og spurte «har du vært med på dette, eller har du ikke vært med på dette».

– Da ser han meg inn i øynene og sier «Trond, dette vet jeg ingenting om, dette har jeg ikke vært med på». Siden da har man bestemt seg for å tro på ham, og det skjer nokså tidlig etter arrestasjonen. Da har man den følelsen man har hatt hele tiden, i alle fall for min egen del.

Hør intervju med Trond Kristiansen i Ukeslutt fra februar:

Hør intervju med Trond Kristiansen i Ukeslutt fra februar:

– Må tenke på hva som er bra for oss

Trond Kristiansen beskriver den siste perioden som den mest «intense» siden pågripelsen og tiden rundt rettssaken, med støtteerklæringer på SMS og telefon, både fra kjente og ukjente.

Han sier han eller andre i familien selv ikke har mottatt noen «ubehageligheter» direkte, men er samtidig klar over at saken vekker et voldsomt engasjement.

– Man er i sosiale medier, og det er noen grupper på Facebook, og man registrerer jo at det er litt motstridende følelser. Vi må prøve å fokusere på oss og det vi føler er rett, og respektere det at andre har andre tanker og meninger enn vi har.

Bistandsadvokat Håkon Brækhus sier de etterlatte har reagert med sjokk på nyheten om at Viggo Kristiansen kan bli løslatt om kort tid. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Familiene til Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen reagerte sjokk på nyheten om at Viggo Kristiansen blir løslatt.

Bistandsadvokat Håkon Brækhus sier til NRK at de etterlatte har vært i kontakt med politiet, for å be om at de etterlatte og deres familier sikres. Brækhus viser til at de bor «til dels ganske nærme der det er forventet at den tiltalte skal søke opphold», og at det er «aktuelt med et kontaktforbud mot dem».

– Har du noen tanker om det?

– Vi må tenke på hva som er bra for oss og Viggo, og det som handler om vår og Viggo sin sak. Jeg registrerer de umiddelbare kommentarene som stort sett kommer etter hver utvikling i saken, men jeg har ikke noe lyst til å kommentere det utover det, sier Trond Kristiansen.

– Har tatt utdanning

Kristiansens forsvarer Arvid Sjødin sier til NRK at hans klient har forutsetninger for å takle et liv utenfor murene.

– Han har gjennomgått behandling i fengselet, han har tatt masse utdanning i fengselet og han har i tillegg en sterk familie bak seg som vil gi ham all støtte.

– I hvilken grad har du forståelse for at pårørende får det tøft om han løslates?

– For alle som har gjort seg en oppfatning av Viggo Kristiansen, så kan dette bli tøft. Selv om den bygger på en tro eller en antagelse. Men det er ingen i Norge som ville blitt løslatt på det grunnlaget om han ikke hadde vært uskyldig. Da må man forholde seg til det.