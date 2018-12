Denne uken og neste er verdens toppolitikere samlet i Katowice i Polen for å hamre ut en regelbok som skal gjøre det mulig å nå Parisavtalens mål innen det er for sent. Noen er der med mål om å gjøre verden fossilfri.

Andre, som president Trumps administrasjon, har reist til Polen for å holde et eget arrangement, der de vil promotere fossil energi og fokusere på energieffektiviteten som brenning av kull gir, skriver Reuters.

Med dette som bakteppet har finansbransjen begynt å utvikle en gryende klimasamvittighet. Noen mer enn andre.

Norges største pensjonsforvalter, Storebrand, annonserte nettopp at de har valgt side: Kull er dårlig både for business og klimaet.

Vil ikke bryte tvert

Allerede i 2013 trakk Storebrand seg ut av selskaper med mer enn 30 prosent av virksomheten i kull. Nå planlegger de å ta stegene gradvis helt ned til fem prosent i 2026 – noe som i praksis betyr null kull.

Fem prosent er det laveste forvalterne kan garantere, ut fra kvaliteten på tilgjengelige data om selskapene, og markedsføringsregler av fond.

Men Storebrand vil ikke bryte tvert med kullselskapene.

– Hvis vi skal få til en bevegelse mot nullutslipp må vi være ansvarlige eiere og gi selskapene mulighet til å endre seg. Dette er også helt i tråd med rådene fra FNs klimapanel, sier konserndirektør for kapitalforvaltning, Jan Erik Saugestad.

Foto: Irene S. Lunde

I en pressemelding forplikter Storebrand seg dessuten til å bidra til en storstilt investorflukt fra kullindustrien:

«Vi oppfordrer sterkt andre investorer og pensjonsfond til å trekke seg ut av den utdøende og svært forurensende kullindustrien. Vi vil jobbe utrettelig sammen med investorer og selskaper i Europa for å få til denne utfasingsstrategien fra kull.»

Kunngjøringen kommer bare uker etter at Storebrand i internasjonale medier oppfordret investorer til å holde seg unna den tyske kullgiganten RWE, som for tiden åpner nye kullgruver. Storebrand mener RWEs fremferd er helt uakseptabelt og uforenelig med 1,5-gradersmålet nylig utredet av FN.

Ber Oljefondet følge etter

Kullindustrien og dens investorer møter stadig større press fra kritikere. Blant dem er ZERO, som mener Storebrand er et eksempel til etterfølgelse.

– Storebrands modell bør være interessant for Oljefondet å kopiere, sier fagansvarlig for finans, Per Kristian Sbertoli.

Siden Norges Bank i 2015 fulgte Storebrands eksempel og trakk Oljefondet ut av selskaper med mer enn 30 prosent av virksomheten i kull, har verdens største pensjonsforvalter ikke gjort ytterligere grep.

Tom Sanzillo er direktør i Institute for Energy Economics and Financial Analysis. Foto: IEEFA

En rapport fra Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) argumenterer for at Oljefondet vil slite med å hente like stor avkastning i fremtiden, dersom det fortsetter som før.

– Det går sakte, og Oljefondets administratorer er langt unna hastverket i Stortingets kullmandat, mener IEEFAs direktør, Tom Sanzillo.

Ben Caldecott er direktør ved University of Oxford Smith School of Enterprise and the Environment. Foto: University of Oxford

Universitetet i Oxford har utviklet en analysemetode som angivelig kan fortelle hvor bedrifter er på vei i forhold til 1,5-gradersmålet.

– Selskaper og investorer som hevder at nye investeringer i gass og kull lar seg forene med Parisavtalen har ingen steder de kan gjemme seg lenger, sier Ben Caldecott, direktør ved universitetets finansielle bærekraftsprogram til NRK.

Økonomiske motiver for å sky kullindustrien

Vind- og solenergi vil være billigere enn 96 prosent av eksisterende kullkraft innen 2030. Allerede nå går 42 prosent av kullkraftverkene med tap.

Det konkluderer en fersk studie av 95 prosent av verdens kullkraftverk utført av tenketanken Carbon Tracker.

Carbon Tracker har utarbeidet et verktøyet som kan hjelpe investorer og beslutningstakere til å utvikle økonomisk rasjonelle planer for å stenge kullkraftverk og forutse risikoen om de lar dem fortsetter.

FNs klimapanels nyeste rapport sier at minst 59 prosent av verdens kullkraft må bort innen 2030.

Matt Gray i Carbon Tracker sier til NRK at deres analyse viser at Storebrands strategi handler like mye om økonomi som klima. Også han tilbyr seg å hjelpe Oljefondet å rydde alle klimagassene ut av sin portefølje.

Norges Bank mener de forvalter Oljefondet akkurat like samvittighetsfullt som forventet av Stortinget, og at de ikke trenger hjelp.

– Det er mange eksterne konsulenter som tjener penger på å selge standardanalyser, men vi har etablert en grundig og skreddersydd prosess for å identifisere selskaper omfattet av kullkriteriet, sier Marthe Skaar, presseansvarlig i Norges Bank Investment Management.

Miljøaktivister i Berlin demonstrerer mot kull i forbindelse med oppstarten av FNs klimatoppmøte i Katowice i Polen 1. desember 2018. Foto: Fabrizio Bensch / Reuters

Varierende vilje til kull-exit i Stortinget

Det er Stortinget som bestemmer om Oljefondet skal ta steget ytterligere ut av kull, og som må bestemme om klimaøkonomenes råd skal tas til følge. NRK har spurt flere stortingspolitikere om de er klare for total kull-exit.

Ikke ennå, svarer Høyres Mudassar Kapur i finanskomiteen: – Det er viktig at Norges Bank og Etikkrådet følger opp kullkriteriet tett og så må vi se hvordan det fungerer over tid. Men vi mener det er for tidlig å gjøre endringer nå.

KrF er på sin side urolige for om dagens kullkriterie er tilstrekkelig.

– Derfor fremmet vi i vår forslag om – og fikk hele Stortingets støtte til – at regjeringen må legge frem en vurdering i neste års stortingsmelding om dagens kriterier er gode nok, sier nestleder i KrF, Kjell Ingolf Ropstad.

Arbeiderpartiets Espen Barth Eide sier partiet hans ønsker å følge i Storebrands fotspor og kaste ut alt kull.