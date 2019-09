Støre: Vi tar lærdom fra dette valget

– Vi er i en god posisjon, sier Støre til NRK dagen etter valget.

Han og sentralstyret til Arbeiderpartiet var i dag samlet i Oslo for å analysere valgkampen. Partiet er en av de store taperne under årets kommunevalg.

Støre sier at en oppslutning på 25 prosent er altfor lavt. Årets resultat er en nedgang på 8,2 prosentpoeng sammenlignet med valget for fire år siden, men partilederen sier at det allikevel rår en optimisme fram mot stortingsvalget i 2021.

Bakgrunnen er at partiene på venstresiden og MDG har vunnet terreng.

– Det viktigste der er at det er en veldig oppmuntring at den siden i politikken nå synes å ha et ganske klart flertall. Det sier noe som samfunnsretninger og hovedsyn på hvor vi skal gå, og det mener jeg er veldig inspirerende. Ap skal være en ledende kraft på den siden, sier Støre til NRK.

Støre sier at han og partiet kommer til å begynne på partiprogrammet fram mot det nye valget tidligere enn før.

– Vi tar lærdom fra dette valget med oss. Vi ser mot 2021 også har vi noen store temaer i samfunnet vi må gå grundig inni. Klima, omstilling, rettferdighet. Temaet by og land, og et Europa som er i endring.

DAGEN ETTER VALGET: LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og nestleder før Hadia Tajik partiets sentralstyremøte tirsdag Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Skal blankpolere profilen

Nestleder i Ap, Hadia Tajik, sier til NRK at partiledelsen står samlet, både om resultatet fra lokalvalget og i tiden framover.

Hun mener det er en god idé at jobben med å med et nytt partiprogram starter tidlig.

Hun sier til NRK at partiet har hatt en tydelig profil i mange av saker inn mot kommunevalget, men innrømmer at på andre områder kunne ha gjort mer.

– Det er klart vi kommer til å bruke tiden fremover til å blankpolere Aps profil. Det er det jobben framover kommer til å handle om, sier hun til NRK.

Får støtte av LO

I etterkant av valget, har flere i partiet vært kritisk til Støre og valgkampen. Ap-veteran Torstein Kvam sier til NRK at han mener partilederen bør trekke seg som følge av det dårlige valgresultatet.

Til stede under tirsdagens møte, var også LO-leder Hans Christian Gabrielsen. Han sier til NRK at han fortsatt har full tillit til Støre.

– Jonas er vår partileder og har vår tillit. Det er ingen diskusjon om dette nå, sier LO-lederen.

Leder Jørn Eggum i Fellesforbundet deler mye av den politiske kritikken.

– Vi har ikke levert et bra nok resultat. Det er jækla trist, men jeg ser ikke noe behov for å diskutere partiets ledelse nå, sier han til NTB.

Han sier Ap ikke har evnet å formidle at landet har behov for styringspartiet Arbeiderpartiet.

– Det er bare et sterkt Arbeiderparti som kan kombinere og levere helhetlige løsninger innen jobbsikkerhet, klima, næring og distriktspolitikk. Dette må formidles på en helt annen måte, sier han ifølge NTB.