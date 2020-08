Støre: Med det vi vet nå, burde ikke grensene vært åpnet

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tidligere torsdag kom Støre med flengende kritikk av Solberg-regjeringen for hvordan de håndterte åpningen av grensene i midten av juli.

Støre mener regjeringen åpnet grensene – uten å være forberedt på å ta i mot dem som tok med seg smitte tilbake fra utlandet.

– Vi er imot å lukke oss helt hermetisk, men når vi åpner så må vi ha kapasitet. Vi har kommet bakpå, og det mener jeg er kritikkverdig, sa Støre til NRK i ettermiddag.

– Burde ikke ha åpnet

I Debatten i kveld gjentok han kritikken om at regjeringen kom for seint på banen etter at grensene åpnet igjen.

– For fire-fem timer siden åpnet det et mottakssenter på Gardermoen. Det burde vært åpnet 15. juli, sier Støre i duell med Erna Solberg.

Han anerkjenner derimot statsministeren for å ha ledet landet gjennom våren, men sier at med det vi vet nå, var det feil å åpne opp i juli.

Solberg forklarer hvorfor de ventet i nesten én måned før de opprettet testsentere i ankomstterminalene på flyplassene.

– Dette kommer på plass nå fordi vi har et økt smittetrykk. Så kan vi sikkert tenke at vi skulle hatt mange av disse tiltakene tidligere, men det er ikke sikkert det hadde stoppet så mange, nettopp fordi det er en usikker testing.

– Men jeg er glad for at Støre sier at dette er etterpåklokskap. I juli sa du også at det var riktig å åpne. Vi mente da at vi hadde kontroll på situasjonen. Folk hadde vært kjempeflinke til å følge de grunnleggende smittevernsreglene før sommeren, men som på slutten av sommeren ble litt mindre flinke.

– Men vi sa også den gang at smitten kunne komme til å øke, og at vi kunne få lokale utbrudd. Og det er lokale utbrudd vi har nå, sier Solberg.

– Vi må lære av erfaringen. Og etterpåklokskap, vel, jeg trodde i midten av juli at det var orden og reda ved grensen, sier Støre.

Frykter kommunene får skylda

Solberg mener regjeringen har gjort en god jobb i informasjonsarbeidet ved å blant annet sende tekstmeldinger til alle som ankommer landet.

– Jeg mener dette har vært for lempfeldig. Jeg vil advare om at vi kommer i en situasjon der dere peker på kommunenne, dere må gjøre det, dere må gjøre det. Jeg vil ikke ha noe svarteper-spill, sier Støre.

– Jeg er helt enig med deg i at det er viktig at vi nå passer på. Det er derfor vi kom med varsler i forrige uke fordi vi så at det kom flere store smitteutbrudd. Vi var det nest siste landet som åpnet. Men det at noen i kommunesektoren, næringslivet og staten har vært lempfeldige med å følge smittevernsreglene er ikke akseptabelt, sier Solberg.

Exit Trine

Klokka 21.15 i kveld møtes partilederne til debatt i Arendal, hvor koronakrisa og håndteringen av den blir hovedtema.

Solberg og Støre er først ut og møtes i duell om nettopp krisehåndteringen.

Kveldens debatt er også den siste hvor Trine Skei Grande deltar som Venstre-leder. Hun møter Rødts Bjørnar Moxnes til duell om løsningen på koronakrisen er global eller nasjonal.

Partilederne blir også utfordret på hvem som vil være i stand til å samarbeide med hvem etter neste års stortingsvalg.