Støre: Ingen plan om å øke avgiftene på grensevarer

Regjeringspartiene og Frp ble til slutt enige om neste års statsbudsjett. Mens Frp erkjente nederlag i antall kvoteflyktninger, fikk de gjennomslag for å kutte avgiftene på såkalte grensevarer med 3,7 milliarder kroner.

Det betyr at øl, vin, snus, sjokolade og brus blir billigere fra 1. januar.

Ap-leder Jonas Gahr Støre er kritisk til oljepengebruken, men har ingen plan for å øke avgiftene igjen.

– Nei, jeg sier ikke det i dag. Det vil være virksomt fra 1. januar, og hvis vi skulle overta makten om 10 måneder, er det ikke sånn at vi skal få et land hvor det er jojo opp og ned. Vi må være ansvarlige, og det vi har lagt vekt på i vårt skatteopplegg, som er mer rettferdig og sosialt, er forutsigbarhet, sier Støre.

Støre er kritisk til at regjeringen bruker oljepenger til varige tiltak i stedet for midlertidige tiltak.

– Da er vi på en galei. Da flyttes krittstreker Jeg mener regjeringen burde brukt denne tiden til å se på hva som er hovedsaken. 200.000 ledige, bedrifter som går over ende, fordi regjeringen ikke har klart å lage tiltakspakker for dem som ikke får penger. I stedet har de rotet seg bort i disse spørsmålene som ikke er bra for økonomien, sier han.

Eksempler på priskutt etter budsjettforliket Ekspandér faktaboks Snus: Skruf Løs C3: -14,81 kr.

Snus: Skruf White S3: -7,76 kr.

Brus: 6-pack 1,5 liter: -18,73 kr

Vin: 3L kartong 12%: -23,85 kr

Øl: 6-pack 0,5L 4,7%: -8,85 kr.

Melkesjokolade 200g: -5,05 kr.

En kilo sjokolade: -25,25 kr. Kilde: Fremskrittspartiet

– Handler snus mot kvoteflyktninger

Finansminister Jan Tore Sanner (H) sier han heller ville valgt å bruke pengene på forskning og kunnskap, men at regjeringen måtte bli enige med Frp.

– Når en mindretallsregjering skal få flertall for et budsjett, må man imøtekomme kravene fra andre partier. Sånn ville det også vært for Støre, sier Sanner.

Han understreker at regjeringen har holdt seg innenfor handlingsregelen frem til i år, og at det nå handler om å få opp aktiviteten og sikre arbeidsplasser.

– Dette var et tiltak som var viktig for Frp, og som næringsorganisasjonene har vært tydelige på at vil trygge jobber. Det er et av veldig mange tiltak, og vi trenger ikke å late som om dette er det viktigste, sier Sanner.

Støre mener regjeringen burde ha brukt tid på en ny kompensasjonsordning som lå klar før andre smittebølge kom i høst.

– Dette skulle Sanner brukt tiden på. Det hadde fremmet arbeidsplasser og hindret at bedrifter og utelivet går over ende fordi det er strenge smitteverntiltak. I stedet bruker de tid på å sitte og handle snus mot kvoteflyktninger. Det er gal bruk av tid, det er gal bruk av penger, sier Støre.

Les også: Svenskene frykter ikke norske avgiftskutt

– Med all respekt, nå snakker du tull. Vi hadde kontakt med LO, NHO og Virke gjennom hele sommeren og utover høsten for å diskutere tiltak i høst og utover vinteren. Kompensasjonsordningen er utvidet, pengene kommer i januar, svarte Sanner.