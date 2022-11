Støre: Forstår AUF-leiaren sin Giske-kritikk

– Her er ein AUF-leiar som snakkar på vegner av fleire.

– Som deg?

– Ja.

Jonas Gahr Støre viste i Politisk kvarter støtte til kritikken Hoem retta mot Trond Giske i gårsdagens Debatten. Kritikken hennar retta seg mot Giske som prøvde å vere ein leiarskikkelse på venstresida.

– Eg syns det at AUF-leiaren tar opp dette, er modig, seier Støre.

– Eg trur ho har mykje rett. Eg forstår det Astrid Hoem seier på vegner av unge menneske, men også mange andre i Arbeidarpartiet, seier han.

Støre viser mellom anna til Giske sin oppførsel, som førte til at han gjekk av som nestleiar i Arbeidarpartiet og ikkje stilte til attval som leiar i Trøndelag Arbeiderparti.

– Vi har ei ganske vond sak bak oss.

Dårlege målingar går inn på Støre

Støre innrømmer at dårleg oppslutning går inn på han.

Dei siste månadane har Arbeidarpartiet låge under 20 prosent på meiningsmålingane. I Norstat si novembermåling gjort for NRK og Aftenposten, ville berre 18,2 prosent av dei spurde stemt Arbeidarpartiet om det var val i dag.

Dette er det svakaste resultatet for Ap gjort på ei måling gjort for NRK.

Støre seier at slike dårlege målingar går inn på han.

– Det er veldig dårlege tal. Eg vart nedslått av dei. Eg er førebudd på at målingar går opp og ned, men når vi ligg godt under 20 prosent er det sjølvsagt alvorleg. Vi må gå i oss sjølve og sjå på måten vi jobbar på.

Denne veka kom Dagsavisen med ei skrekkmåling som viser at det største regjeringspartiet har ei oppslutning på berre 16,9 prosent.

– Vi har lege for lågt for lenge. Eg trur vi skal få igjen tillita, men det krev hardt arbeid. Det gjer vondt for meg at alle som står på frivillig for partiet får ein nedtur, seier Støre.