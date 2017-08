Støre: Flere hadde fått dyre kreftmedisiner med vår politikk

Debatten mellom de to statsministerkandidatene var den første toppdebatten mellom de to før høstens stortingsvalg.

Ap-lederen gikk hardt ut og mener at Solberg ikke har holdt budsjettløftene, og at Høyre nedprioriterer Helsevesenet til fordel for skattekutt.

– Du ligger 3 milliarder kroner under det du lovet. Ikke fortell meg at vi kunne ha fått mer kreftmedisiner, mer utstyr og utvidet tilbudet til pasientene. Så der ligger du under på det du lovet på, sa Støre.

I Dagsnytt 18 minnet statsministeren Støre på at han ikke lovet mer enn én milliard mer enn regjeringen i sitt alternative budsjett.

– I budsjettet du la frem i høst hadde du ikke tre milliarder mer. Du hadde én milliard mer enn regjeringen. Du kan ikke summere hvert år i denne perioden fordi du har brukt de samme inndekkingene. I så fall må du ikke si at du skal ha 15 milliarder mer i skatteøkninger. Da skal du ha 45 milliarder.

Kreftmedisiner

Støre mener at Arbeiderpartiet i motsetning til Høyre har levert på sine løfter, og at flere hadde fått tilgang til kreftmedisiner med Ap i førersetet.

– Vi hadde sørget for at disse dyre medisinene hadde blitt tilgjengelig for flere. Dette kommer til å bli en av våre absolutt største utfordringer. Det kommer ny medisin, ny behandling, som er dyr, og da avhenger det av om vi setter av penger til det, eller om vi bruker pengene på skattekutt.

– Vi setter av mer penger på sykehusene, og da bruker vi pengene der.

Solberg erkjenner at det er viktige konflikter rundt prioriteringer, og sier at det nettopp er derfor man er enige om at det er et behandlingsforum som skal fatte vedtak om hvordan man skal fase inn medisiner.

– Det er også viktig å si at Aps modell, hvor de skal kutte i bruken av private, betyr det at du får dyrere utgifter per pasient, sa hun.

Høyres helseløfter

Valgkampen er nå for alvor i gang, og tidligere i dag lanserte Solberg og helseminister Bent Høie Høyres helsepolitikk for de neste fire årene.

Det ble lagt frem 10 løfter, blant annet skal flere skal få fritt behandlingsvalg dersom Høyre får fortsette i regjering.

I tillegg lover Høyre at forskjellene mellom folk med smalest og tykkest lommebok skal utjevnes ved at nordmenn får velge mellom offentlige og private sykehus, flere diagnoser enn kreft får pakkeforløp og regjeringen vil satse sterkere på å digitalisere Helsevesenet.

Statsminister Erna Solberg sier at Høyre vil legge vekt på at Helsevesenet skal tilpasses pasientene.

– Vi skal jobbe videre med å få ned helsekøene. Nå har vi sagt at gjennomsnittlig ventetid skal være 50 dager. Det er et ambisiøst mål, sa Solberg i Dagsnytt 18.