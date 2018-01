Støre: En tydelig høyredreining i politikken

Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande presenterte søndag den nye regjeringsplattformen. Hun kalte den utvidede regjeringen med Høyre, Frp og Venstre for en blågrønn regjering.

Ap-leder Jonas Gahr Støre gratulerer partiene med avtalen, men mener de tre partiene trekker politikken til høyre.

– Dette er en tydelig høyredreining, sier Støre til NRK, og utdyper:

– De vil at det skal være mer konkurranse mot offentlig tjenester. Det er vi skeptiske til, for mye av vår trygghet og vår velferd handler om at vi har en offentlig sektor som sørger for like rettigheter. Vi har sett for eksempel i barnevernet at en stor privatisering der er en negativ samfunnsdreining.

Sp: – Tre partier som får fram det verste i hverandre

Distriktet og vanlige folk blir taperne når Frp, Venstre og Høyre danner regjering sammen, mener Senterpartiet.

– Dette er tre partier som får fram det verste i hverandre. Det er i møte mellom disse partiene at vi har fått sentraliseringen i politiet, kommunetvangsreformen og en regionreform som ingen ønsker. Det er mer av denne typen sentraliserende politikk som nå kommer til å bli resultatet, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Han karakteriserer det som den mest EU-vennlige regjeringen vi har hatt noen gang.

SV: – Vil øke forskjellene

Kirsti Bergstø, fungerende partileder i SV, sier hun vil samle opposisjonen mot det hun kaller usosiale forslag.

– Den mest høyrevridde regjeringa siden krigen har blitt mer høyrevridd. Samtidig som det er svært mange tomme og uforpliktende formuleringer. Dette er en regjering for de få, ikke for de mange, sier Bergstø.

Hun mener Venstre angriper velferd for alle.

– Her legger de opp til kommersialisering av omsorg, de vil behovsprøve velferd, som vil føre til at folk blir fanget i fattigdom og dermed øke forskjellene, mener hun.

– Positivt med pelsdyr-avvikling

Støre mener at regjeringen er lite forpliktende i arbeidslivspolitikken. Han savnet tiltak for en bedre organisasjonsgrad, færre midlertidige stillinger og flere faste stillinger.

– Det er fortsatt en oppskrift at skattekutt skal få folk til å jobbe, sier Støre.

Støre synes det er positivt at regjeringen gjør mer for pappaperm, mer til politiet og avvikling av pelsdyrnæringen.

Verner Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeiderpartiet har tidligere ønsket en konsekvensutredning av oljeleting i Lofoten, Vesterålen og Senja. Venstre fikk Høyre og Frp til å bli med vern av dette området i denne perioden.

– Erna Solberg harselerte av at Arbeiderpartiet forsøkte å finne en mellomposisjon. Det var bare full konsekvensutredning som var bra nok for henne i valgkampen. Nå ligger de på den linjen de har gjort i fire år. Det er flertallet i Stortinget, og ikke så veldig overraskende, sier Støre.

Fakta om striden om oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja Ekspandér faktaboks Diskusjonen om oljeboring i havet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja har rast siden midten av 1970-tallet.

Høyre og Frp ønsker oljevirksomhet her.

Aps landsmøte gikk i april inn for en tredelt løsning: Utenfor Lofoten skal et belte på 50 kilometer fra land være petroleumsfri sone. Hele Vestfjorden defineres også som petroleumsfritt område. Området lengst unna Lofoten, Nordland VI, åpnes for konsekvensutredning. For områdene Nordland VII og Troms II skal man vente på oppdatert kunnskap.

De andre partiene på Stortinget vil ikke ha petroleumsvirksomhet i disse områdene.

Høyre og Frp har de siste fire årene vært bundet av samarbeidsavtalen med KrF og Venstre som sier at det ikke skal åpnes for en konsekvensutredning av områdene.

Motstanderne frykter konsekvensene for natur, miljø, fiskerinæring og turisme ved et stort oljeuhell. Tilhengerne mener faren for uhell er svært liten.

Oljedirektoratet anslår at det finnes 1,3 milliarder fat oljeekvivalenter i de undersøkte havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. 36 prosent av forekomstene er gass, 64 prosent olje. (Kilde: NTB)

Hareide: Fornøyd med å stå utenfor

STÅR UTENFOR: Knut Arild Hareide er mest uenig i regjeringens politikk når det gjelder distrikt, alkohol og søndagshandel. Foto: NRK

KrF-leder Knut Arild Hareide er mest uenig i regjeringens distriktspolitikk, liberalisering av alkoholsalg og mer søndagshandel. Han påpeker likevel at det ikke ble noe fullstendig frislipp for søndagshandel.

Hareide mener det ikke er så vanskelig å komme til enighet om en regjeringsplattform, men at utfordringene kommer ved behandlingen av konkrete saker.

– Vi har valgt en posisjon som vi er veldig trygge på. Vi er ikke isolert i det politiske Norge. De tre regjeringspartiene ønsker å samarbeide med oss. På den andre siden har vi fått gode gjennomslag sammen med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, sier Hareide til NRK.

– Kan det være aktuelt å gå inn i regjeringen på et senere tidspunkt?

– Jeg vil ikke spekulere i noe annet enn at vi har valgt en posisjon som gir betydelige gjennomslag, svarer Hareide.

Han mener regjeringen trekker Norge i en sekulær retning, og savner forankring i en kristen, humanistisk arv.