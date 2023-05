«Love you like that!»

Artisten Dagny satte scene for landsmøtet til Arbeiderpartiet med flere av sine største hits. Salen var med andre ord godt varmet opp før statsminister Jonas Gahr Støre gikk på talerstolen - etter en nær endeløs applaus fra delegatene.

En tydelig beveget Støre, som har hatt en røff seilas i dagene før landsmøtet, fulgte opp med et løfte som ikke akkurat la en demper på stemningen i Folkets hus:

– Vi skal sette kursen for en intens valgkamp. Der skal vi vinne ikke bare ett, men flere hundre valg over hele landet, sa Støre.

Før han fulgte opp med et retorisk spørsmål, som han besvarte selv:

– Hva er det egentlig som betyr noe nå? Jo, det er å ta godt vare på sikkerheten for landet vårt når det er krig i Europa. Å dempe prisveksten og strømprisene, sa Støre og la til dette skal skje i en tid hvor fossile energikilder skal erstattes med fornybare.

Så kom han inn på det mange i landsmøtesalen helt sikkert har lurt litt på, innerst inne:

– Hvordan står det til med Arbeiderpartiet? Og hvordan går det egentlig med statsministeren? Er han ikke litt gråere i det håret han har igjen?

Støre fulgte opp med et smil:

– Det er uenighet om mye, men dere – ikke om det!

Gro Harlem Brundtland og Jonas Gahr Støre før åpningen av Arbeiderpartiets landsmøte torsdag. Jonas Gahr Støre hilser på olje- og energiminster Terje Aasland. Tana-ordfører Helga Pedersen trakk seg som kandidat til å bli partisekretær forrige helg. Partisekretær Kjersti Stenseng Stortingspresident Masud Gharahkhani Martin Kolberg på landsmøtet til Arbeiderpartiet.

– Ingen vårflørt

Ap-lederen sa de dårlige målingene handler om velgernes manglende tillit. Og så beskrev han forholdet som velgerne har til Ap, med et romantisk parfold: Tilliten må pleies.

– Hvis vi plasserer partiene fra forelskelse på den ene siden til godt etablert på den andre siden, så er ikke Arbeiderpartiet en vårflørt. Vi er ikke partiet for de korte forelskelsene. Vi er et parti som mer likner på et slitesterkt ekteskap, sa Støre.

Han lovet å vinne tilbake velgernes tillit ved å prioritere «det viktigste først».

– Vi skal trygge nordmenn, og ta vare på sikkerheten i landet vårt. Vi skal gjøre hverdagen bedre for folk.

Støre berømmet i talen samarbeidet med Senterpartiet i regjering og sa at det var fulle av forvetninger de tok over i 2021.

– Så inn i 2022 kom krigen i Europa med all sin brutalitet. Prisene på matvarer og nesten alt annet vi trenger gikk opp. Vi fikk et rentenivå som gnager et stadig større hull i lommeboka til folk med lån.

Og samme dag som Støre gikk på talerstolen og åpnet Arbeiderpartiets 69. ordinære landsmøte, sørget Norges Bank for enda en renteøkning.

Krever økte ytelser

En rekke store fylkeslag og mindre partilag har fremmet forslag om vekst i trygdeytelser og sosiale stønader. Årsaken er problemene som den store prisveksten har skapt.

I forkant av landsmøtet har Støre sagt at den såkalte arbeidslinja ligger fast, altså prinsippet om at det alltid skal lønne seg å jobbe. Men han har likevel åpnet for å øke ytelsene til dem som har minst.

– På en del områder tror jeg det kan bli nødvendig. Vi har løftet en del ytelser som du får se resultatet av i år, for vedtak tar litt tid før de kommer. De som får trygd får de regulert i år med lønn, pluss det som skjedde på lønn i fjor, så de kommer til å få høyere ytelser enn det lønnsmottakerne får i år og det kommer også til å gjelde pensjonistene, sa Støre da han torsdag gjestet Politisk kvarter.

Jonas Gahr Støre gjestet Politisk kvarter torsdag. Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

Der beskrev han at mange mennesker i Norge har en «fattigdomsopplevelse», som han uttrykte det

– Jeg er glad for at det er engasjement for politisk å gjøre noe med det, sa han.

– Ikke krise

Da han gjestet Politisk kvarter tidlig torsdag morgen, avviste han at Arbeiderpartiet er i krise. Trass i at målingene har vært svake over lengre tid.

– Jeg mener at hvis Arbeiderpartiet ikke var i stand til å gjennomføre politikk som møter det vi står i nå med høye priser, usikkerhet i Europa og få folk i arbeid, da kunne vi snakket om krise. Jeg ser et parti som tar ansvar for Norge i denne krisetiden. Det er ikke krise for meg, sier Støre.

– Men, det er alvorlig med lave målinger og jeg er opptatt av å få dem opp, fortsetter statsministeren.

Opptakten til landsmøtet har vært preget av konfliktene rundt valgkomiteens innstilling og Tana-ordfører Helga Pedersen, som inntil Jonas Gahr Støre ringte henne i helgen, var åpen for å utfordre Kjersti Stenseng i kampvotering om partisekretærvervet.

TRAKK SEG: Helga Pedersen flankert av Hadia Tajik og Dag Terje Andersen ved inngangen til landsmøtet. Foto: Lilla Sølhusvik / NRK

– Jeg synes dere gir Kjersti Stenseng altfor mye tyn. Hun har bidratt til at vi stiller til valg i rekordmange fylker og vi har styrket kvinneandelen på våre lister. Arbeid hun har stått i spiss for, sa Støre.

– Ikke kjekt

På pensjonistkafeen i Ap-bastionen Høyanger møter NRK Solveig Norevik, som selv har vært lokalpolitiker for Ap i industribygda der partiet noterte 41,1 prosent av stemmene i 2019.

IKKE KJEKT: Solveig Norevik som serverer på eldrekafeen i Høyanger sier politikken har kommet i bakgrunnen før landsmøtet. Foto: Arne Stubaug / NRK

– Dessverre er det vel slik at når det blir bråk, så har politikken lett for å komme i bakgrunnen og det er veldig synd, sier Norevik.

Hun erkjenner at opptakten til landsmøtet kunne ha vært bedre. Konflikten rundt valgkomiteens innstilling og kampen om partisekretærvervet har krevd det meste av oppmerksomheten.

– En får ikke vist hva vi virkelig jobber med og står for. Det er masse god politikk som kommer i bakleksa. Vi som har jobba og hatt mange forskjellige verv, synes ikke dette er noe kjekt, sier Norevik.

TILLIT: Kjartan Longva i Høyanger mener Ap bør markedsføre politikken sin bedre. Han sier han har tillit til partileder Jonas Gahr Støre. Foto: Arne Stubhaug / NRK

Kjartan Longva som også er på kaffebesøk i eldrehuset sier Arbeiderpartiet er nødt til å bli bedre til å få fram hva partiet oppnår politisk

– De klarer ikke markedsføre politikken sin. Det må også bli tøffere debatter, de er litt for svake der, sier Longva.

– Har du tillit til Støre?

– Ja, for så vidt. Men jeg har ikke så mye annet å ha tillit til, sier han.