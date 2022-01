Støre: – Viktig å utfordre de som sitter med makten

Støre forstår at mange reagerer på at Taliban har samtaler i Norge, men at det er viktig å nå frem til de som sitter med makten.

– Jeg skjønner at det blir reaksjoner. Det er en bevegelse som står langt unna oss og våre verdier. Men vi må ta utgangspunkt i verden slik den er, svarer statsminister Jonas Gahr Støre til NRK søndag kveld.

Han viser til at Afghanistan er på terskelen til en humanitær katastrofe. Der en million barn står i fare for å sulte i hjel, og opp mot 90 prosent av befolkningen trenger hjelp.

– Da må vi gå i oss selv og spørre om det er noe vi kan gjøre for å unngå katastrofen. Hvis det utfordrer de som sitter med makten, på den måten vi gjør nå, så mener jeg dette er riktig, sier Støre.

Medieviter og norsk-afghaner Zahir Athari leverte i går en politianmeldelse mot en deltager i Taliban-delegasjonen, Anas Haqqani, som blant annet knyttes til terrorangrepet mot Serena Hotel i Kabul i 2008.

– Jeg må gå en runde med meg selv

Jonas Gahr Støre var selv på hotellet i Kabul da det smalt.

– Broren til en av de som er i Oslo i dag er innenriksminister, med en ledende posisjon, i det nettverket som antas å ha stått bak terrorangrepet i Serena. Jeg var på hotell Serena, og det er alltid sterkt kost å høre det navnet bli nevnt, men det er de som styrer i Afghanistan nå, sier han.

Jonas Gahr Støre var på Serena Hotell i Kabul da islamister angrep. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

– Jeg må gå en runde med meg selv når vi går tilbake til det som skjedde i Serena. Vi mistet den norske journalisten Carsten Thomassen, en av mine medarbeidere ble nesten drept, og det var grufullt for oss andre som var der. Men spørsmålet er, skal det bety at de som nå styrer Afghanistan ikke skal utfordres?

Hardt arbeid

– Jeg mener det er riktig å gjøre det, selv om det er ikke lett, svarer Støre.

Han legger til at dette ikke er møte mellom Norge og Taliban, men at Norge legger til rette for at Taliban møter sivilsamfunnet i Afghanistan og det internasjonale samfunnet.

– Det er hardt arbeid å legge til rette for et slikt møte, og Norge har erfaring i å arrangere slike møter, sier han.

Støre har fått med seg reaksjonene fra ulike hold og nevner at den amerikanske spesialrepresentanten har vært ute i sosiale medier. der han gir uttrykk for at det er bra Norge har lagt til rette for dette møte.

– Det er jo ikke ukontroversielt. Jeg ser reaksjonene fra en del hold, og kan forstå det. Men når vi tenker oss om tror jeg det er en mye dystrere bakgrunn der ute som kan slå til dersom vi ikke får til noe internasjonalt overfor Taliban, avslutter Støre.

Mener det er nødvendig

Sveriges tidligere utenriksminister Margot Wallström mener det er bra at Norge har invitert Taliban. Hun leder i dag et kvinnenettverk for Afghanistan.

– Det Norge gjør, er bra. Jeg forstår at det har vært debatt i Norge, men dette er nødvendig, sier Wallström til NTB.

Hun var Sveriges utenriksminister mellom 2014 og 2019 og leder i dag det nystartede nettverket «The Women's Forum on Afghanistan», som består av afghanske kvinner og kvinnelige ledere fra hele verden.

– Uten disse samtalene blir det vanskelig å kunne distribuere humanitær støtte. De som vil lide mest under det, er sivilbefolkningen. Situasjonen er kritisk for Afghanistan, for hele landet. Det er en politisk og økonomisk krise og en humanitær katastrofe med sult i landet, sier Wallström.