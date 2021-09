Støre: – Uke 22 er et ytterkantstandpunkt

Ap-leder Jonas Gahr Støre kalte en utvidelse av retten til selvbestemt abort til uke 22 et ytterkantstandpunkt på TV 2s partilederdebatt onsdag.

Dermed går Støre imot en av sine foretrukne regjeringspartnere, SV.

– Jeg mener at til uke 22 er et ytterkantstandpunkt. Mellom 18 og 22 uker, når vi følger med på hva som skjer da i mors liv og fosteret, så er det et standpunkt der ute, sier Støre.

Støre lovet heller ikke å fremme et forslag om utvidelse av abortloven på Stortinget allerede i høst, med henvisning til den andre foretrukne samarbeidspartneren, Senterpartiet.

– Dette er spørsmål som tjenes av å bli snakket om med innestemme, at vi tar det bredt i Stortinget, og at vi ikke lar partier på ytterkanten bestemme det, sa Støre.

Partilederne gjorde seg klare til debatt onsdag kveld. Foto: Eivind Molde / NRK

– Flytter makten fra nemndene til kvinnene

SV-leder Audun Lysbakken mente debatten ikke bør gå ut ifra at aborter ikke skjer etter uke 18.

– Denne diskusjonen handler ikke om grensene, kun om nemndene, og om kvinnen skal ha siste ord eller ikke, sier Lysbakken.

Han sier partiets forslag flytter makten fra nemndene til kvinnene.

Rødt går også inn for utvidelse til uke 22.

– Vi sier at så lenge abort er tillatt innenfor lovens grenser, skal kvinnen ta valget selv, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum avviste ikke å utvide grensen fra 12 til 18 uker i en regjering han vil sitte i.

Ropstad vil ikke svare om abort

KrFs partileder Kjell Ingolf Ropstad ville ikke svare på gjentakende spørsmål fra ordstyrer Arill Riise.

– Kan du være så snill å svare på om du er imot selvbestemt abort eller ikke?

– Dette er et veldig krevende spørsmål, her er det mange etiske dilemmaer, sier Ropstad.