Støre: – Uforståelig at Norge ikke var bedre forberedt

NRK møter Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre rett før den store partilederdebatten i Arendal. Der blir korona et viktig tema. Støre er svært kritisk til regjeringas håndtering av grenseåpninga.

– For meg er det uforståelig at vi ikke var bedre forberedt på det at nordmenn kom tilbake. Vi er imot å lukke oss helt hermetisk, men når vi åpner så må vi ha kapasitet. Vi har kommet bakpå, og det mener jeg er kritikkverdig.

Støre viser til at Folkehelseinstituttet har sagt at omtrent halvparten av smitten som kom etter at grensene åpnet opp kom utenifra, og han lister opp eksempler:

– Svenske helsearbeidere, som vi trenger i Norge, kom inn, var ikke testet og kom med smitte. Filippinsk mannskap på Hurtigruten kom med smitte og var ikke testet. Folk som har reist til Polen og Sverige i grønne soner, kommer tilbake med smitte og blir ikke testet.

Testing på flyplassene

På spørsmål om hva Støre ville gjort for å være mer forberedt svarer han.

– I det øyeblikket man åpnet for at det kunne komme trafikk langs kysten og at folk kunne reise ut, så sa FHI og ekspertene at muligheten for smitte ville øke. Fra dag én burde man hatt kapasitet for testing på flyplassene og i havnene. Nå kommer det gradvis på plass, men det er altså for sent.

Statsminister Erna Solberg sier det slettes ikke er sikkert en ville ha avdekket smitte selv med testsenter på flyplasser, og forklarer det med at testene ikke alltid slår ut på dag én. Hun forklarer hvorfor de nå likevel oppretter testsentre på flyplassene.

TESTSENTRE VILLE IKKE LØST ALT: Statsminister Erna Solberg (H) er ikke enig i at testsentre ville vært avgjørende for å avdekke mer smitte Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

– Dette kommer på plass nå fordi vi har et økt smittetrykk. Så kan vi sikkert tenke at vi skulle hatt mange av disse tiltakene tidligere, men det er ikke sikkert det hadde stoppet så mange, nettopp fordi det er en usikker testing.

Vedum: – Regjeringa har ofra unga for uteliv

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum er heller ikke fornøyd med hvordan regjeringa til Erna Solberg har gjenåpnet Norge.

OFRA UNGENE: Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier regjeringa ofret ungene framfor utenlandsreiser og deler av utelivsbransjen. Foto: Terje Bendiksby

– Erna Solberg har prioritert ned barne- og breddefotball med bakgrunn i at der var det smitte, sa hun. Men så har hun da latt for eksempel Aker Brygge og andre steder der det var mye smitte åpne opp.

Han mener regjeringa har ofret enkelte grupper.

– Og det er det som er gærent at man har ofra ungene og en del av den normale aktiviteten i Norge, men så har man sett litt mellom smittetiltaka når det gjelder utenlandsreiser og en del av utelivsbransjen. Det mener vi var uklokt. Det var en politisk vurdering og der var jeg uenig med regjeringa, sier Vedum til NRK.

Det er grenser for hvor mye frihet du kan ta fra folk. Statsminister Erna Solberg (H)

Solberg:– Vi har orientert Stortinget

Erna Solberg peker på at regjeringa har informert om prioriteringene underveis.

– Vi orienterte Stortinget tydelig om hvilken prioritering vi har for åpning, prioriteringen var at vi satte liv og helse først. Men så åpnet vi for barn og unge for at de skulle kunne gå på skole og så åpner vi for dem at de kan trene og øve og spille kamper fra 1. august.

– Restaurant- og reiselivsnæringen i Norge er store, viktige arbeidsplasser for mange, ikke minst for folk med lav lønn som har utfordringer kanskje med å komme inn i andre typer jobber. Vi har prioritert at folk faktisk skal ha en jobb å gå til, men så har vi vært veldig nøye med smittevernseglene knyttet til dette.

I Dagsrevyen i kveld møttes Solberg og Støre til debatt. Da understreket hun at man ikke kan gardere seg mot alt.

– Det er grenser for hvor mye frihet du kan ta fra folk. Hvis det ikke er grunnlag på grunn av smittesituasjonen i andre land, er det å sette folk i karantene når de kommer tilbake veldig urimelig.