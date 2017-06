Støre: – Solberg bagatelliserer utfordringene i arbeidslivet

Det er ingen tvil om at den lange valgkampen før stortingsvalget 11. september er i gang. Da Ap-lederen holdt sin halvårige pressekonferanse før sommeren, brukte han tiden til å fortelle hva han mener er de største forskjellene mellom Ap på den ene siden, og Høyre og Frp på den andre.

Stikkordene er arbeidsliv, ulikhet og skatt.

Hard kritikk mot regjeringen

Skal vi tro Støre har Norge en statsminister som underdriver utfordringene i arbeidslivet, ikke tar økende ulikhet på alvor, gjennomfører usosiale skattekutt, provoserer distriktene og lar Frps statsråder skape splid.

– Valget 11. september er et veivalg på en lang rekke politikkområder. Det er også et verdivalg. Det handler om hvilket land vi vil være, hva slags fellesskap vi skal kjennes igjen som. Det handler om hva slags Norge vi vil ha.

Oljeprisfallet har ført til at dagens regjering fikk en kraftig vekst i arbeidsledigheten i fanget. Hovedkritikken fra Ap har vært at regjeringen har gjort for lite, for sent, for å bøte på situasjonen. Men nå mener Høyre at pilene har snudd, og at Aps kritikk dermed faller på sin egen urimelighet.

– Sannheten er at ledigheten i Norge faller jevnt og trutt, og det gjør den på grunn av regjeringens politikk. Arbeiderpartiets største problem i denne valgkampen er at ledigheten går ned. Det eneste som faller raskere enn ledigheten i Norge nå, er Arbeiderpartiets oppslutning, sier stortingsrepresentant Henrik Asheim (H) til NRK.

Fallet i oljeprisen var et av de mest dramatiske sjokkene vi har hatt i norsk økonomi på flere tiår. Nå ser vi at ledigheten er på vei ned og veksten på vei opp. Det skapes flere jobber. Ledigheten er nå på samme nivå som før oljeprisfallet. Erna Solberg / Pressekonferanse, 20.06.17

Kampen om virkelighetsbeskrivelsen

Men i valgkampen vil Ap gjøre alt de kan for å tilbakevise at Høyre/Frp-regjeringen har lyktes i å føre Norge ut av krisen.

Under pressekonferansen torsdag hevdet Støre at «regjeringen og Solberg bagatelliserer utfordringene i arbeidsmarkedet».

– De utfordringene Norge har på arbeidsmarkedet er ikke i nærheten av over bare fordi ledigheten har falt fra over det høyeste på 20 år, til litt under det høyeste på 20 år.

Han viste til den siste konjunkturrapporten fra Statistisk sentralbyrå som slår fast at «nedgangen i arbeidsledighet skyldes først og fremst at arbeidsstyrken har gått ned».

– Faren er ikke over. En hovedgrunn til at ledigheten nå går noe ned, er at flere trekker seg helt ut av arbeidsmarkedet. Flere gir opp, og da har ikke problemene blitt mindre. De er blitt større.