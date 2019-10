– Spennet i regjeringen er så stort at de må komme med straff og sanksjoner mot hverandre. Og så er det en regjering som ikke klarer å holde ting på kammerset. Det kommer ut i den store offentligheten og tar oppmerksomhet fra all annen politikk. Det er alvorlig, sier Jonas Gahr Støre.

I går skulle stortingsrepresentantene stemme over om Abid Raja (V) skulle gjenvelges som Stortingets visepresident.

Slikt pleier å være en formalitet, men før gårsdagens avstemning kom det krav fra Frp om skriftlig votering. Opptellingen av stemmene viste at Raja ble gjenvalgt, men at 31 representanter stemte blankt.

Venstre skuffet: Kan ikke fortsette samarbeidet slik

– Det som skjedde i går, er ikke en ønskelig situasjon. Det sier seg selv at sånn kan ikke to partier som sitter i regjering sammen, fortsette et samarbeid, sier Terje Breivik, parlamentarisk leder i Venstre.

SKUFFET: – Den måten å utøve et samarbeid mellom to regjeringspartier på, kan selvsagt ikke fortsette, sier Terje Breivik (V) om Frps markering mot Venstres Abid Raja. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Når han møter sin kollega i Frp i NRKs Politisk kvarter dagen derpå, er han skuffet over at Frp brøt avtalen blant regjeringspartiene om å støtte hverandre.

– Frp valgte å gjøre det til tross for at vi har en avtale. Venstre har selvsagt svart på dette på kammerset. Nå går vi videre, og mitt råd til både eget parti og til Frp er at vi i fremtiden tar denne type debatter på kammerset og ikke i det offentlige rom, sier Breivik.

Raja har gått til kraftig verbalt angrep på Frps retorikk om båtflyktninger og bruk av ordet «snikislamisering». Han mener at partiet driver med «brun» retorikk og propaganda som fremmer rasisme, noe som vakte sterke reaksjoner i Frp.

Frp: Ville markere at vi ikke aksepterer Rajas omtale

Gårsdagens votering var en markering mot Raja, bekrefter parlamentarisk leder i Frp, Hans Andreas Limi.

– Det som skjedde, har en forhistorie. Det var en markering for å vise at vi ikke aksepterer den omtalen Abid Raja har kommet med av noen av våre representanter, og som har bidratt til å sette et stempel på Frp som vi ikke kan akseptere, sier Limi.

– Vi hadde en lang og god diskusjon i vår partigruppe på Stortinget, og så valgte vi å markere ved å kreve skriftlig votering. Da var det helt sikkert mange av våre som stemte blankt. Jeg regner med at Venstre bidrar til at vi slipper lignende hendelser i fremtiden.

GJENVALGT: Etter at stortingsrepresentantene hadde lagt sine stemmesedler i stemmeurnen, viste opptellingen at Abid Raja ble gjenvalgt som visepresident, men fikk 31 blanke stemmer. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Kan ikke huske lignende

Ap-leder Jonas Gahr Støre har selv problemer med å danne et samlet lag på rødgrønn side.

– Men det dreier seg om diskusjoner som går på politisk innhold. Vi skjeller jo hverandre ikke ut. Vi æreskjeller hverandre ikke og må ikke straffe hverandre ved avstemninger i Stortinget.

– Det spesielle her, er at den hardeste skillelinjen i retorikken tilsynelatende går mellom to regjeringspartier. Dette var en dårlig start på et nytt stortingsår hvor vi har veldig mange store saker, og hvor vi har politisk innhold vi må diskutere, og ikke spill.