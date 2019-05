Støre: – Regjeringen tar samfunnet i feil retning

Støre er på farten på Sørlandet 1. mai, og taler i Vennesla, Kristiansand, Eydehavn og Siljan i Telemark.

– Det er et historisk sus over 1. mai 2019. I dag feirer vi en av arbeiderbevegelsens største seire. 1919 kom loven om åtte timers arbeidsdag. Den kampen hadde vart lenge. Det var en frihetskamp, sa Støre i Kristiansand.

Deretter gikk Støre løs på regjeringens arbeidslivspolitikk.

– Regjeringen er på sjette året passiv i møte med utfordringene i arbeidslivet. De fører en økomisk politikk som øker forskjellene i landet vårt, og tar samfunnet i feil retning, sa Støre.

Streikende SAS-piloter på Youngstorget i Oslo. Foto: Olav Døvik / NRK

– Dårlig politisk regnskap

Støre mener det er «høyrepolitikk å knuse fagforeningsbevegelsen», og viser til at flere grupper får dårligere kjøpekraft, mer midlertidighet i arbeidslivet og økt bruk av innleie.

– Forskjellene i samfunnet øker, og de øker mer på grunn av regjeringens politikk. Antall fattige barn har passert 100.000. Vi ligger etter på klimapolitikken. Det er dårlig politisk regnskap, sier Støre.

– Forskjellene øker ikke fordi det er noe galt med folk. Det er fordi det er noe galt med politikken. Man skaper fattigdomsfeller gjennom å behovsprøve velferden, sier han.

Statsminister Erna Solberg viser til ferske tall fra Arbeidskraftundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå om at det på ett år er blitt 10.000 færre ansatte i midlertidige stillinger.

– Det betyr at flere arbeidsfolk får trygge, faste jobber, og min beskjed til folk i dag er at regjeringen skal fortsette å skape enda flere faste jobber og legge til rette for at flere kommer i jobb, sier hun til NTB.

Solberg trekker fram at tallene viser den laveste arbeidsledigheten på ti år.

– Det å gi litt mer fleksibilitet når det gjelder midlertidighet betyr ikke at du får varig midlertidighet. Det viser disse tallene. Nå begynner mange statistikker å vise mangel på arbeidskraft i deler av Norge, og da har vi en gylden mulighet til å få enda flere i jobb, framholder hun.

– Lettere å selge Vy

Trond Giske oppholdt seg i Trøndelag, og gikk på talerstoen i Ålen i Holtålen.

– Vi har mange store oppgaver, men de største truslene finnes i grådigheten, ensomheten og fattigdommen. Folk ønsker å være del av et fellesskap og ta vare på hverandre, sa Giske.

– Den dagen vi har løst alle oppgavene våre, den dagen vi ikke har behov på grunnleggende områder, da kan vi være med på å diskutere skattekutt. Men ikke én dag før, sa Giske.

Han kritiserte også flere sider av regjeringens politikk, og tok blant annet for seg navnebyttene som har resultert i selskapene Equinor, Mesta og Vy.

– Man kan jo nesten tro at de er dumme. Men de er ikke dumme. Det er fordi det er mye lettere å selge et selskap som heter Vy enn et som heter NSB. Det ligger en plan bak om at staten skal eie mindre. Dette er meningsløs politikk, sa Giske.

Giske delte også en visjon om å bekjempe terror og hat.

– Vi må bekjempe hatet, den dødelige inndelingen i oss og dem. Det finnes ikke bare på Sri Lanka og New Zealand, det finnes også her i Norge, sa Giske.

1. mai-talere i de største byene:

Oslo

Ordfører Marianne Borgen (SV)

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap)

Eivor Evenrud (Rødt)

Bergen

Ordfører Marte Mjøs Persen (Ap)

Mikkel Gruner (SV)

Sofie Marhaug (Rødt)

Trondheim

Hovedtaler: LO-sekretær Kristin Sæther

Ragna Vorkinnslien (Rødt)

Mona Berger (SV)

Ordfører Rita Ottervik (Ap)

Stavanger

Hovedtaler: LO-leder Hans-Christian Gabrielsen

Kari Nessa Northun (Ap)

Mímir Kristjánsson (Rødt)

Erik Faret Sakariassen (SV)

Daria Maria Johnsen (MDG)

Tromsø

Hovedtaler: Leder i For Velferdsstaten Linn Herning

Henriette Westrin (Norsk Folkehjelp)

Erik Jørgensen (Folkeforbundet)

Julie Wilhelmsen (Fellesforbundet)

Sindre Kielland (Natur og Ungdom)

Partiledere

Ap-leder Jonas Gahr Støre: Kristiansand, Siljan, Eydehavn og Vennesla.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes: Asker, Drammen og Nesodden.

SV-leder Audun Lysbakken: Elverum, Hamar, Jessheim og Ås.

