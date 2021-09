Støre: – Nå kan vi endelig si, vi klarte det

Arbeiderpartiet ligger ifølge Valgdirektoratets prognose nå an til å få rundt 26 prosent oppslutning.

På vinnerlaget. Det var spontan glede på bakrommet til Ap da prognosene kom kl 21. Foto: Javad Parsa / NTB

Rødgrønn side får i følge den samme prognosen flertall. Det ser dermed ut til at det er de rødgrønne som kommer til å innta regjeringskontorene.

– Nå kan vi endelig si, vi klarte det. Alt tyder på at vi når målet om et skifte i kveld. De partiene som har sagt at de ønsker en ny regjering, og en ny kurs for landet, ser ut til å få et solid flertall. Vi vet det ikke sikkert, men det ser ut til at det blir flertall for Ap, SP og SV, vår plan A, sa Støre da han inntok talerstolen på Youngstorget.

Flere enn 84 gir flertall

– Aldri sett noe slikt siden 1989

Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt var rørt over de første prognosene.

– Jeg har vært i denne salen hvert stortingsvalg siden 1989, og aldri sett et så stort flertall for et skifte. Det betyr mye å danne en flertallsregjering sammen med SV og Sp, vi har styrt med dem før. Jeg håper det blir resultatet i løpet av kvelden, sa Huitfeldt til NRK.

Det var gledesscener på Aps valgvake da de fikk se de første prognosene. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Huitfeldt leder Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget og blir pekt på som en aktuell kandidat til utenriksministerposten, men på direkte spørsmål på om hun er aktuell, svare hun.

– Det snakker vi ikke om nå. Nå skal vi feire at vi har vunnet dette valget, Det har vært en fantastisk dag, og jeg vil takke alle som har stått på i hele landet for en fantastisk valgkamp.

Her ser de den første valgprognosen Du trenger javascript for å se video.

– Grunnlag for flertallsregjering

Rett etter at prognosene ble offentlige kommenterer Ap-nestleder Hadia Tajik resultatene til NRK.

– Det er veldig lovende prognoser. Vi har hele tiden visst at marginene kommer til å være små, men vi har ønsket og hatt som mål å danne en flertallsregjering med SV og SP. Tallene viser så langt at det er grunnlag for det, og solid grunnlag for å bytte ut dagens borgerlige regjering, sa Tajik.

Ap-nestleder Hadia Tajik på vei inn til valgvaken på Folkets Hus i Oslo. Foto: Javad Parsa / NTB

Tajik understreket at selv om prognosene peker Aps vei tar de ikke seieren på forskudd.

– Hele organisasjonen vår har jobbet beinhardt for å løfte oppslutningen til Ap og skaffet oss tillit til å bytte ut dagens regjering. Så vi vil sørge for at det blir vanlige folk sin tur, ogdet håper vi med disse tallene at vi gjør, avslutter en optimistisk Tajik.

I kveld skal alt avgjøres. Hvem skal styre landet de neste fire årene? Vi teller ned til de første resultatene klokken 21, og guider deg gjennom natten. Programledere er Ingerid Stenvold og Ingunn Solheim. Du trenger javascript for å se video. I kveld skal alt avgjøres. Hvem skal styre landet de neste fire årene? Vi teller ned til de første resultatene klokken 21, og guider deg gjennom natten. Programledere er Ingerid Stenvold og Ingunn Solheim.

Tatt imot som vinner

Partileder Jonas Gahr Støre ble møtt med stående applaus som varte i godt over ett minutt. Avtroppende statsminister Erna Solberg hadde akkurat erkjent valgnederlaget og gratulert Jonas Gahr Støre med seieren.

Ap-leder Jonas Gahr Støre på ble møtt til stående applaus på Aps valgvake på Folkets Hus i Oslo. Foto: Javad Parsa / NTB

– I vinter lå vi under 20 prosent på flere målinger. Det vi har gjort den siste tiden kan vi være stolte av. Vi har stått sammen i dette partiet og da står vi støtt. Jeg er stolt over at vi i dette valget har reist oss. I dag, folkens, feirer vi et skifte, sa trolig Norges neste statsminister.

Han benyttet også anledninga til å komme med en takk til avtroppende statsminister Erna Solberg for all jobben hun har lagt ned.

Historisk lav oppslutning

Arbeiderpartiet har vært et parti med oppslutning over 40 prosent oppslutning i stortingsvalg (sist i 1985), men over 30 prosent er mer vanlig i nyere tid.

For nøyaktig fire år siden var det mange som trodde det var Jonas Gahr Støre (Ap) som skulle gå parademarsjen opp Karl Johan. Men valgkvelden var det Erna Solberg (H) som kom spaserende opp mot Stortinget og Løvebakken til seiersropene «fire nye år».

I 2017 gikk det ikke veien. Jonas Gahr Støre hadde håpet på å overta regjeringskontorene, men det gikk ikke helt inn. Foto: Terje Pedersen / NTB

Foreløpig ligger Ap ifølge valgdirektoratets prognoser an til å gjøre det dårligere enn katastrofevalget 2017, men de blir likevel sett på som en vinner.

Det er mange som husker da Ap-leder Thorbjørn Jagland sa han kom til å gå hvis partiet fikk under 36,9 prosent oppslutning – og det gjorde de.

Thorbjørn Jaglands siste nyttårstale. Det var det året han måtte gå fordi partiet havnet under det magiske tallet 36,9.

Nå er det rødgrønn side som er størst og Ap er det største partiet, men oppslutninga er ifølge valgdirektoratets prognosen på 26,5 prosent, altså historisk lavt. I 2017-valget fikk Ap 27,4 prosent, noe som da ble regnet som et dårlig valg for Ap.

Hvem skal samarbeide?

På meningsmålingene har det lenge, og sist på NRKs supermåling nå i september, ligget an til rødgrønt flertall. Det spennende er hvem som skal samarbeide med hvem og om Støre får flertall for sine drømmeregjering: Ap+Sp? SV

Hvis ikke de tre partiene Støre helst vil ha i regjering får flertall vil han bli avhengig av MDG eller Rødt for å få flertall på rødgrønn side.

Rødt og MDG har irritert seg over at Støre har advart mot å stemme på dem, og de to var så seint som fredag ute i NRK og advarte mot at han i verste fall kan miste flertallet med å snakke ned småpartiene.